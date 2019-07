8 jul 2019

‘Supervivientes’ sigue arrasando y lleva camino de batir todos los récords en su carrera hacia la final. Isabel Pantoja, pese a sus innumerables amenazas de dejar el concurso, se crece semana a semana, postulándose como clara favorita para ganar esta edición. De quedar como finalista, no es de extrañar su victoria gracias al apoyo de los suyos —recuerden a Rosa Benito—. Pero esta semana, Colate ha dejado entrever algo que dará mucho que hablar en cuanto acabe la edición: Isabel es una en los vídeos y otra cuando la cámara no graba. Ya hemos comentado aquí que, a diferencia de ‘Gran Hermano’ (en el que los concursantes llegan a olvidar que se les graba 24 horas), los concursantes no solo conscientes de que se les graba, sino que también saben a quién graban más o menos y, por lo tanto, quién interesa y quién no. Eso genera estrategias que se ponen en marcha cuando las cámaras se encienden, pero que se preparan cuando están apagadas. ¿Cómo es realmente la Pantoja en su convivencia con los demás? Me temo que habrá que esperar al regreso de todo el equipo, pues entonces, ya sin necesidad de cobijarse a la sombra de la tonadillera, saldrá a la luz su verdadera cara. Por ahora solo vemos la Isabel que Pantoja quiere enseñar…

Los mayores sin voz

Helena Bianco, ganadora de 'La Voz Senior'. pinit D.R.

En la tele no gusta dar voz a los mayores. Es irónico, porque con la revolución de internet y las consiguientes plataformas en ‘streaming’, son los mayores de 60 años el ‘target’ principal de las cadenas en abierto. Es su público, sí, pero no son quienes llenan sus horas de contenido con sus problemas, sus necesidades, sus esperanzas... Con el paso de ‘La Voz’ a Antena 3, el grupo Atresmedia dio el paso de apostar por ‘La Voz Senior’, un ‘talent’ que causó furor en Europa, pero que aquí ha tenido un desarrollo irregular. Entre otras cosas porque ha resultado desconcertante la mezcla de concursantes anónimos (con historias de represión, sobre todo en el caso de las mujeres, en una época en la que el artisteo estaba mal visto) con veteranos de vasta trayectoria, pero maltratados por una industria de consumo inmediato que apuesta por la juventud como valor seguro. Algunos de esos artistas rechazaron la oferta; otros, como la ganadora, vieron su paso por el programa como una oportunidad. Helena Bianco, una profesional con encanto personal y una voz maravillosa, cautivó primero a Pablo López y, finalmente, a los espectadores con su versión de la canción ‘El camino’. Vocalista del mítico grupo Los Mismos, Helena es de esas ganadoras que engrandecen el formato. Enhorabuena.

La boda interminable

Belén Esteban hablando de su boda en Telecinco. pinit D.R.

Dos semanas después de la ‘boda del siglo’ en España, seguimos para bingo en Telecinco. Ni una boda gitana perdura en el tiempo como la de Belén Esteban, que ha sido noticia desde que se dio a conocer la fecha, que ocupó la programación especial de la cadena el fin de semana de su celebración y que, 15 días después, sigue dando titulares y contenido a ’Sálvame’. De hecho, este formato lleva en su ADN una de las mayores tradiciones de nuestro país, la matanza, una fiesta en la que se sacrifica el cerdo que dará de comer a la familia con todos y cada uno de sus órganos. Así, los previos de la boda funcionaron a modo de entrada o aperitivo, con sus torreznos y su jamón; la ceremonia, como solomillo o costillar, que eso va por gustos, y las consecuencias (la pelea con Mila Ximénez, el vestido de Carmen Borrego, el topo, las fotos de Diego Arrabal) no son más que los callos, el morro, la sangre… Queda por ver si son capaces de hacer morcillas y chorizos con el material, cosa perfectamente viable visto el talento de la productora para sacar de donde no hay. No crean que es algo fácil: se necesita un talento especial para llenar cuatro horas diarias y un ‘prime time’ semanal con ingredientes sin la menor relevancia, pero capaces de generar conflictos que alimentan a su audiencia con más grasa que magro.

