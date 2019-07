8 jul 2019 corazón

Puede que Violeta Mangriñán haya sido una de las concursantes más polémicas de esta edición de 'Supervivientes' (con perdón de Isabel Pantoja).

Si pensábamos que al salir de la isla, la joven iba a dejar de dar titulares, estábamos altamente equivocados. Y es que, no ha tardado en convertirse en tema de conversación, sobre todo, con sus comentarios hacia el peso, lo estupenda que se ve y lo encantada que está con su figura a su vuelta.

La concursante volvió a España con un peso de 45 kilos, y muchos son los que le han comunicado en redes sociales que no es un peso sano, ya que está demasiado delgada.

Aunque ella ha repetido en numerosas ocasiones que su peso es normal y que se siente fenomenal (lo que también le ha ocasionado alguna que otra trifulca en el mundo 2.0), este fin de semana ha vuelto ha hacer comentarios sobre su figura.

La extronista asistió este sábado al desfile de Dolores Cortés, una firma especializaba en trajes de baño, en el marco de la Semana de la Moda madrileña, donde hizo unas declaraciones bastante duras: "Ahora más que nunca me quiero seguir poniendo el bikini. Me veo estupenda”, información a la que le siguió este comentario: "antes de estar en el mundo de la tele, mi jefa siempre me decía 'el hueso es tendencia' ".

Esta afirmación, que puede dar lugar a una extensa polémica, fue corregida muy rápido, no obstante, el mensaje de la concursante quedó claro, "esto no quiere decir que la gente no coma ni que las niñas tienen que estar delgadas porque la gente que tiene unos kilos demás también es maravillosa, pero es que yo me veo estupenda, aunque la gente me diga que estoy horrible y que solo tengo cabeza. Yo me veo genial y tengo más ganas que nunca de ponerme bikini".