8 jul 2019

Violeta Magriñán ha tenido uno de los concursos más polémicos de todas las ediciones de 'Supervivientes'. Pero ella, muy feliz se sienta en el plató a contestarle a todo el mundo y hasta los defensores de Fabio le apoyan. Eso sí, ha recibido unas de las críticas más duras de 'Supervivientes': de guarra a maleducada.

En el plató del debate de este domingo se encontraba una celebridad italiana: Cristiano Malgioglio y le ha dejado muy claro que la imagen que ella tiene en su país es denigrante. Además, ha corrido un rumor que ha hecho que Violeta tuviese ganas de llorar y casi explotase en plató. "Violeta, esto es un reality. La gente lo ve en la casa. ¿Tú estás enamorada de Fabio? ¿Tú sabes que en Italia te conocen porque tú has hecho una cosa delante de la cámara? En Italia se habla de ti, de Fabio y de Isabel Pantoja", le sentenciaba. Y ella, intentando ser muy pícara le contestaba: "¿Qué pasa que en Italia no se folla?".

Después de las risas casi llega el llanto porque Cristiano soltó un bombazo: "Me ha dicho mi sobrina que Fabio tenía una novia. Lo siento mucho pero no lo sé. Yo pienso que es una mentira. Tú sabes que la prensa habla y dice esas cosas, verdaderas o no". Y, según su madre, él no tenía a nadie cuando entró en el concurso.

Pero las críticas a Violeta no fueron solo por sus discusiones con Fabio o su escena de sexo, sino también por la higiene. "A Violeta le daban ganas de mear y se ponía a mear allí (en el mar)", contaba Mahi, mientras que Chelo García Cortés escandalizada le contestaba: "Pues lo que es, una maleducada. ¡Qué horror! ¡Qué guarra y cochina!". Pero luego llegó el momento de Mahi de relatar cuando Violeta se puso a mear delante de una inspectora.

"La inspectora se quedó bizca. De pie. La Violeta de pie con la braga al lado". "¡Qué estoy desayunando Mahi! Me parece una guarrería, una falta de educación y falta de todo. Me da igual lo que hiciera Violeta. Ya no está y eso indica quién es y cómo es", le contestaba la colaboradora de 'Sálvame' a la que Violeta amenaza desde el plató:

"Pues esto indica lo que eres tú que no me extraña que tus compañeros de trabajo estén afilando los dientes para cuando llegues. Luego me verás en persona y me dirás "No, yo contigo nada, no tengo ningún problema". Voy a aclarar: Yo, las pocas veces que he ido al baño a hacer mis necesidades he ido al cubo donde ellas estaban todo el día", le decía a Chelo directamente con quien se verá la cara próximamente después de su expulsión.

Más noticias sobre Violeta Mangriñán

- Violeta Mangriñán, destrozada por su drama familiar en 'Sábado Deluxe'

- Violeta Mangriñán, hospitalizada

- La tremenda bronca entre Violeta Mangriñán y su ex, Julen