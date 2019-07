10 jul 2019

Compartir en google plus

Está siendo un año algo difícil para Álex Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio. El pasado mes de abril volvía a ingresar en el hospital, haciendo saltar las alarmas a sus seguidores.

Aunque él mismo definió que "fue solo un susto" en sus redes sociales, parece que la preocupación por la salud del joven no cesa. Sobre todo, ahora que se encuentra cada vez más cerca de superar el cáncer y ha retomado su vida laboral con normalidad. La declaración sobre este ingreso hospitalario cesaba de manera clara para evitar cualquier posible especulación, "No es nada grave y mi familia está conmigo, pero me da pena y ya sabéis que cualquier susto cuando estás en la 'zona de riesgo', es un sustazo y hay que hacérselo ver", y es que, Álex ha hecho de su cuenta de Instagram la plataforma a través de la cual comparte su día a día.

Y en esta ocasión, trae un mensaje mucho más alegre. Se trata de una foto con su hermana pequeña, hija de Alessandro Lequio.

En el texto de la foto se puede leer: "Ginevra - alias ‘pequeño criminal’ - y yo en Nueva York, cuando vino a verme el verano pasado. Tenía un año de edad y todavía me recuerda cuando íbamos a tocar a los caballos en Central Park, aunque en realidad luego le daba miedo y cuando me acercaba se ponía a trepar por la espalda para intentar huir. Dato curioso: La palabra ‘doctor’ fue una de sus primeras palabras. ¡Recuerdos que durarán para siempre!", sin duda, unas palabras muy tiernas a la pequeña, que nos han arracando una sonrisa.