15 jul 2019

Después de las peleas y las reconciliaciones, Isabel Pantoja se ha encargado de poner fin a su amistad con Mónica Hoyos y no quiere ni hablar con ella. Ambas están fuera de 'Supervivientes' y se verán las caras en plató. ¿Será el momento de volverse a hablar? Porque este, desde luego que no.

En el momento en el que Jordi González estaba despidiendo a Mónica desde el plató, le preguntó a Isabel si quería despedirse ella también. Tajantemente la tonadillera contestó: "No". Él aclaró que no lo hacía con ninguna intención pero la Pantoja se tomó la molestia de explicarle en qué punto estaba su relación con Mónica y por qué no quería.

"Quizás hicimos las pases ahí. Se enfadó porque no le dije que la había nominado. Yo no tenía por qué decir a quién había nominado y a quién no, como todos. Y el capitán Morgan hizo ese barquito que nos unió a los 6. Yo la abracé con muchísimo cariño a pesar de que en su momento me llamó lo que me llamó. Y eso me enteré ayer, por eso no la quiero ni ver. Yo sería incapaz de nombrar a su madre. Una madre es lo más sagrado que tenemos todos. Y a mi madre, esa, no le dice eso porque a mí no me da la gana. Que se lo diga a la suya, a la mía no", le explicó con rotundidad. Levantando el dedo y haciendo a todo el plató y audiencia ponerse en su lugar.

Entonces Jordi insistió en que si volvería a hablar con ella o en si hubiese alguna oportunidad para retomar la relación. "Jamás", decía la Pantoja muy decidida. "A esa señora la conocía en la isla, y la isla ha terminado. Usted se va a venir en un avión como me he venido yo y a la calle".

Lydia tonteó con Cantora y con que ya sería una menos (Mónica) en ir al encuentro e Isabel explicó por qué también estaba invitada. "Yo me llevaba bien, normal, cordial, he aguantado lo que hemos aguantado todo. Yo no sabía por qué (Chelo) la nominaba siempre, pero como a mí no me había hecho nada… Hasta que he llegado y he visto lo que me llamaba la señora, por llamarla de alguna manera", así que sí, es una menos en Cantora tras la final del concurso. Ojalá televisen también esa fiesta.

