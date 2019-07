17 jul 2019 sara corral

Sara Sálamo e Isco Alarcón fueron padres la semana pasada de su pequeño Theo. La pareja, que esperaba con muchas ganas a su primer hijo juntos, ha querido compartir con todos sus seguidores su felicidad.

Sara Sálamo muestra su tripa tras el embarazo pinit instagram.

La actriz quiso compartir con todos sus seguidores como fue el parto, y lo catalogó de difícil, pero sin embargo, lo sigue citando como de "ensueño". Y ayer, una semana después, quiso mostrar su cuerpo al natural."Parece que estoy de seis meses", escribía en al fotografía que compartió en sus 'Instastory'.

"Con parto soñado no me refiero a que fuera algo fácil, porque la verdad es que fue un parto muy duro y muy largo. Hubo muchas complicaciones que no había previsto, pero aun así ha sido el parto de mis sueños", decía la joven quien está de lo más feliz junto a su ya completa familia. Y es que la pareja ha tenido que estar separada últimamente por los compromisos laborales de Isco, pero ya se encuentras todos juntos.

Enhorabuena familia.

