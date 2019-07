17 jul 2019 sara corral

Miguel Ángel Silvestre ha incendiado las redes sociales, una vez más, y esta vez ha sido gracias al nuevo reto viral que está llevando a todos los famosos a realizar una prueba de lo más compleja, el 'bottle cap challenge'.

Tratando de quitar el tapón de una botella con una patada voladora, las redes se han llenado de videos de caras conocidas tratando de cumplir este reto, y algunos lo han llevado al extremo. Sin embargo, el protagonista de 'Velvet', lo que ha hecho es subir la temperatura.

"Oye, ¿Por qué la gente lo hace con tanta facilidad y yo llevo 35 tomas y no hay manera? ¿Cuál es el truco? ¿Apuntarse a karate?", escribía el actor al pie de la publicación donde no se aprecia que no es capaz de superar este nuevo reto del verano.

Amigos y compañeros como Antonio Velázquez, Elena Rivero, Belén López, o Maxim Huerta, no han dudado en comentar en esta divertida publicación.

No es la primera vez que sorprende a sus seguidores con videos de este tipo y parece que ellos están más que encantados.

