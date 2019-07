18 jul 2019

Bibiana Fernández sube fotos incansablemente en Instagram. Todas dan de qué hablar y más si ha utilizado su pincel mágico del que hablaremos más adelante. Pero esta foto, además de los retoques, enseña la extrema delgadez de Bibiana y a sus seguidores eso le ha alarmado. Han saltado los 'haters' sí, pero también aquellos que le siguen desde hace tiempo y que la aprecian a parte de su perfil de Instagram.

Con una foto cuyo pie no puede ser más simple –Aquí echando el día", escribía la actriz –las alarmas por su estado han sido escandalosas. Pero, cómo no, por el uso del Photoshop también. "Hola, para ese tipo de retoque te recomiendo estar sobre un fondo liso", le decían intentando evitar que el fondo de tablado se viese en otra dimensión para la próxima.

Los primeros en manifestarse fueron aquellos que no se pierden ni una foto de Bibi: "Ay Bibi, ¿qué te has hecho? Con lo hermosa que estabas antes. Las arrugas forman parte de la vida. Y eras igual de guapa que antes. Estas demasiado delgada" o un simple "Deberías ganar peso, te lo recomiendo, yo estaba igual de flacucha pero ya he ganado cuatro kilos". Eso sí, los más fatalistas también saltaban desde su anonimato: "No quiero ni imaginar cómo está si la ves en persona"; "A mí no me gustas nada de nada tan extremadamente delgada".

Sus defensores siguieron su línea, pero nada se puede hacer contra comentarios tan duros como "Un poco más y te ponen las tetas debajo de las axilas. Qué barbaridad, te cabe otra en medio" por culpa del dichoso Photoshop. "¿Por qué no le dejáis de decir que está delgada? La vais a acomplejar, cada uno está como quiere y la delgadez sana es bonita, dejadla en paz, está preciosa", sentenciaba otro de sus fieles seguidores.

