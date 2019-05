9 may 2019

Bibiana Fernández notaba un dolor muy fuerte en el pie por hacer un mal movimiento y temía lo peor: ser escayolada. A las pocas horas, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' confirmaba sus sospechas, señalando que tenían que plantearse que hacer con 'El amor está en el aire', la obra de teatro en la que está trabajando: continuar o suspenderlo hasta que los médicos se lo permitieran. "La cabeza me explota, es peor que el pie, buenas noches por decir algo", escribía, apenada, junto a la imagen de la radiografía en la que puede ver una rotura.

A pesar de los altercados, Bibiana ha demostrado que ella "no se rinde", y tras varios días de reposo ha decidido ponerse 'manos a la obra', nunca mejor dicho: en muletas, silla de ruedas, o de la manera que sea posible. "Hola, es posible que esta familia no tenga que abandonar el amor, porque #elamorestaenelaire y está al alcance también de quien sufre otros percances, así que ensayaremos con silla de ruedas, me acostumbraré a muletas, y haré lo necesario. La alcaldesa de Madrid @manuelacarmenac también tuvo un accidente y no dejó su trabajo", explicaba la artista, dejando ver que nada puede con su pasión por la actuación.

Mientras se recupera, la modelo se toma con positivismo este momento de su vida, y ha elegido una camiseta con un mensaje muy acorde a su estado de ánimo actual. "No me rindo". "Nunca pensé que una camiseta me hiciera tanta justicia", confesaba. De esta manera, la tartuliana ha recibido el apoyo y ánimo de muchos compañeros de profesión y televisivos, que le han mostrado todo su amor a través de las redes sociales. ¡Mucho ánimo, Bibiana!

