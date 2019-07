18 jul 2019 sara corral

Daniel Radcliffe, el protagonista de Harry Potter, se ha derrumbado en pleno directo durante un programa de la televisión británica en el que leyó la carta de suicidio que escribió su bisabuelo antes de morir, posiblemente por un ataque antisemita de la policía Británica.

El bisabuelo del protagonista de Harry Potter era el dueño de una joyería londinense que acabó arruinada a causa de un robo en 1936. Su bisabuelo, que era judío, fue acusado por la policía de haber fingido el robo para reclamar el dinero de la aseguradora.

The Sun, que ha sido quién ha dado estas informaciones antes de que se emita el programa, ha asegurado que probablemente, este motivo fuera el principal para que el hombre decidiera suicidarse a la edad de 42 años.

"Lo único que quieres es llegar al pasado y decirle: no importa lo que estés pasando, tienes mucho que ofrecer a quienes están a tu lado", decía el joven.

Tendremos que esperar hasta el 22 de julio para poder disfrutar de 'Who Do You Think You Are' el programa donde será emitido dicho suceso.

Más sobre Daniel Radcliffe...

- Daniel Radcliffe desvela que cayó en el alcohol por culpa de Harry Potter