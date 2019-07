19 jul 2019

La era tecnológica tiene ventajas y desventajas. Cuando no teníamos ni móviles ni Internet, ignorábamos muchas cosas, pero ahora pocos secretos nos quedan por descubrir. Hay aplicaciones móviles para verte delgado o grueso, que te maquillan, que te hacen parecer más joven y la última revolución: la FaceApp, una aplicación que duró un suspiro hace años, porque te permitía cambiar de etnia, algo que fue muy polémico y les obligó a cerrar.

Pero han sabido reinventarse y ahora arrasan mostrando a los usuarios como serán de mayores. Y lo mejor es que muchos se ven ideales y deciden compartirlo con sus seguidores, pero otros hay que decir que están mejor ahora que dentro de unos años. Kiko Rivera parece estar recién llegado de ‘Supervivientes’.

Lolita no necesita cirugías, porque ahora está estupenda, y Luis Fonsi no debería cantar victoria aunque parezca que solo le van a salir canas. Por lo visto, el filtro actúa sobre unas partes concretas de la cara por lo que el resultado no es fiable al 100%.

Esto es de locos; lo mismo llega la fiebre del botox, vitaminas y abdominoplastias.... que la gente quiere presumir de verse vieja. El que se vea bien ya sabe que no necesita cuidarse y al que le suceda al contrario, que se ponga manos a la obra que aún está a tiempo. Si se fían del filtro, claro.

