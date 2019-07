5 jul 2019

Las calles del centro de Madrid ya están cortadas para la celebración este fin de semana del Orgullo Gay. En otras ciudades ya se ha celebrado, pero en nuestro país toca esta semana. Le pregunto a mis amigos, por cierto casi todos gays, qué opinan de la celebración y me responden “hace años era más reivindicativa y ahora se ha convertido en una macrofiesta, aunque necesaria para mantener la visibilidad”. Quizás es molesta por su magnitud pero es que, ahora ya son muchos los heteros que empatizan con la causa y eso les hace más fuertes y más visibles. Vamos que el ruido de la música es una excusa.

Un día desaparecerá y significará que la igualdad será plena

En el fondo, nos les gustaría tener una celebración así, porque significaría que ya no hay chavales a los que se les acosa en el colegio por ser gays, tendrían los mismos derechos y obligaciones que cualquier ser humano, etc. No serían perseguidos ni matados, porque aún hoy hay países donde ser gay está penado de muerte. Gracias a todos estos años de lucha colectiva y sobre todo a los gays más populares e influyentes que han dado la cara, se han conseguido muchas cosas.

Pero todavía falta, y por eso este fin de semana la alegría volverá a inundar el popular barrio de Chueca, cita indiscutible a nivel mundial, desbancando a otras ciudades pioneras como San Francisco o Nueva York. Gay es sinónimo de alegría, con la que inundarán las calles una vez más. El ruido o los trastornos que puedan causar en el vecindario es un pequeño precio para lo que se puede conseguir. Un día, el Orgullo desaparecerá y significará que la igualdad será plena y todos estaremos más orgullos que nunca.

