"Es verano, no hay noticias y se las inventan. ¡Me da rabia!". Así de contundente se muestra Paula Echavarría, una vez más, después de que una revista publicara esta semana sus supuestos planes de boda para 2020 con su novio, el exjugador de fútbol Miguel Torres. No es la primera vez que la actriz tiene que salir al paso de falsas informaciones.

En agosto de 2018, cuando su divorcio se hizo efectivo, no faltaron quienes se apresuraran a publicar que Paula y Miguel pasarían por el registro civil —hay que recordar que Paula ya se casó por la iglesia con David Bustamante y nunca han pedido la nulidad—. A principios de este año, y a raíz de una carta de amor que la asturiana publicó en su redes sociales con motivo de su primer aniversario con Miguel, muchos ya cavilaron con una boda. "Estamos muy felices, pero no me voy a casar", declaraba entonces a este medio Paula.

Lo único cierto hasta ahora es que la actriz, que en estos momentos se encuentra inmersa en la grabación del último capítulo de Velvet, está muy feliz con su novio. "Están muy enamorados, mucho, pero de ahí a que haya boda es otra cosa. Paula acaba de salir de una relación de muchos años y su intención es poder disfrutar de su vida, su hija, su novio, su familia, sus amigos y sus proyectos profesionales", nos cuenta una persona muy cercana a la pareja.

Lo que si se prevé que ocurra en los próximos meses es que Miguel Torres, quien el pasado 4 de julio anunciaba a través de un comunicado su retirada del fútbol, se traslade a la casa que la asturiana tiene en Madrid.

La relación entre ambos cada día es más sólida y la relación de Miguel con Daniella, hija de Paula y David, es muy buena. Pero, evidentemente, esto no quiere decir que la actriz piense en boda o en tener más hijos. Ambas cosas ya las ha desmentido en varias ocasiones y, sin embargo, al parecer son muchos los que ya se imaginan cómo y cuándo será la boda. Pero como ha dicho Paula cuando los medios le exigimos una respuesta: "El tiempo pone cada cosa en su sitio".

Este verano, en los huecos libres que Paula ha logrado entre rodajes y su trabajo como influencer para diferentes marcas, la pareja se ha dejado ver en más de una ocasión: en los conciertos de Starlite Festival, ya que a ambos les encanta la música; en Disneyland París, donde acudieron con Daniella a finales del pasado mes de junio; en el Hotel Meliá Sancti Petri (Cádiz) un clásico en las vacaciones de Echevarría, o en el cumpleaños de amigos comunes, como el del coreógrafo Poti, que reunió a sus mejores amigos el pasado 7 de julio en Madrid.

El futuro inmediato

Para Paula y Miguel comienza una nueva etapa. Lo que queda de este año y el próximo será una prueba de fuego para saber si la convivencia, que muchas veces es complicada, no hace mella en la relación. Paula está feliz. Y eso se le nota. Pero quienes la conocen bien, saben y confirman a esta revista que, solo si en algún momento ella decidiera dar ese paso, no solo lo comunicaría ella misma a través de sus redes, puesto que nunca ha vendido nada de su vida, sino que además, al ser tan metódica, sería algo muy estudiado.

De momento, aunque el corazón siempre puede jugar alguna pasada a la razón, lo cierto es que, a día de hoy, no hay ni planes ni intenciones de boda. Señores, no habemus boda.

