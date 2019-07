19 jul 2019 kike calleja

Solo quedan dos meses para que Feliciano López y Sandra Gago se conviertan en marido y mujer. Hace unos días la futura esposa de Feliciano López se marchaba a Marruecos para celebrar una despedida de soltera de ensueño, al puro estilo de las mil y una noches, con sus amigas, tal y como ella misma ha mostrado en sus redes sociales.

Durante todos los preparativos de la boda, el tenista y la modelo han intentado que no se filtrara ningún dato del enlace a los medios de comunicación, pero no ha sido posible. El pasado mes de abril Corazón desvelaba que el enlace se celebraría el próximo 20 de septiembre en Marbella. Una fiesta que durará tres días. Sin embargo, lo que no se sabía es el lugar exacto donde se llevarán a cabo la ceremonia civil y el convite.

Pues bien, la boda se celebrará a las 18 horas de la tarde en la Finca La Concepción, un espacio situado a cinco minutos del centro de Marbella y a cuatro de Puente Romano, donde se alojan algunos de los invitados para este día tan especial.

La Concepción tiene un pasado relacionado con la incipiente industria del hierro en la Marbella de siglo XIX, aportando más interés aún si cabe al lugar, donde en la actualidad podemos observar vestigios de los altos hornos en los que se fundía el hierro procedente de minas cercanas que dieron vida al importante pasado industrial de la ciudad.

Lee la información completa en la edición impresa de la revista 'Corazón', a la venta este viernes en Madrid y Barcelona, el fin de semana con los diarios de Vocento y desde el lunes en todos los quioscos de España.

