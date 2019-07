20 jul 2019

Tiene solo 24 años, pero en esos casi cinco lustros han pasado muchas cosas, tantas que ella misma dice que hace tiempo que ya no se siente una niña. "Todas las cosas importantes ya las he vivido o las estoy viviendo", se justifica. Casi todas han sucedido en los últimos años y tienen un responsable: Álvaro Morata.

El delantero del Atlético de Madrid hizo que cambiara la bella Venecia por la capital española. También que se convirtiera en una de las ‘WAG’ —acrónimo de 'Wifes & Girfriends', destinado a englobar a las parejas de los astros del balón— más cotizadas de nuestro país. Pero Alice Campello es mucho más que la mujer de un futbolista. Graduada en Marketing, reparte su tiempo entre Más q mai, su firma de bolsos y sus labores como modelo.

"Álvaro es de las personas más buenas que conozco"

Charlar con ella fue la excusa para viajar a Mallorca y encontrarnos junto al mar. Alice ejerció de madrina de la inauguración del Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa, el primer hotel de esta cadena en Europa. Un establecimiento de cinco estrellas, 'adults only', que la propia modelo definió como "el lugar perfecto para una eterna luna de miel". Y lo dice ella, que parece vivir en una constante.

Al menos eso se desprende de sus palabras cada vez que habla de su marido. Álvaro Morata y ella se conocieron cuando él jugaba en la Juventus de Turín gracias a un mensaje en las redes sociales que el futbolista tuvo el valor de enviar. El padre de la modelo, el conocido empresario Andrea Campello, le había advirtido que no se fiara de los futbolistas, pero ella sintió que tenía que responder y desde aquel día, no se han separado.

"Yo acababa de cambiar de ciudad, era una niña, me iba a vivir sola y mi padre, que siempre me ha cuidado mucho, se asustó un poco. Además es que salí en todos periódicos. Él intentaba protegerme. Pero cuando conoció a Álvaro se enamoró. Ahora se llaman todos los días", explica antes de deshacerse en halagos con su marido.

"Álvaro es de las personas más buenas y generosas que conozco. Se entrega mucho a la gente. Es muy dulce. Si ve que una persona está mal, aunque no la conozca, hace lo que sea. Y lo que me gusta es que lo hace en silencio". Está enamorada. Lo reconoce y se le nota. Lo suyo es una historia casi de película que hemos visto retratado en redes sociales y en los medios. Aunque no todo lo que se ha publicado sea cierto. Cuando se conocieron, Morata no pasaba un buen momento profesional a causa de una pubalgia, pero no estaba ni mucho menos deprimido o sufriendo mal de amores como se dijo en su día.

Una pedida de película

Lo que sí que es cierto es que Alice llegó para cambiar su vida y hacerlo además a ritmo frenético. En menos de cuatro años han pasado de ser una pareja incipiente a una familia. Y por el camino han vivido momentos inolvidables, como aquella pedida de mano, en diciembre de 2016 en el teatro rialto de Madrid con el Mago Pop como maestro de ceremonias. "Fue de los días más bonitos de mi vida. Si le preguntas a Álvaro te dirá que yo no me lo esperaba para nada, pero un poquito sabía...", reconoce con una sonrisa pícara. "No sabía que sería ese día, pero sí que pronto nos íbamos a casar porque era un amor tan grande... y él me decía desde el primer día que nos íbamos a casar y a tener hijos".

"Me gustaría verme con más nilos y mi marca formada"

Y cumplió su palabra. El 17 de junio de 2017 contrajeron matrimonio en una romántica ceremonia en la iglesia del Redentor de la ciudad de los canales a la que siguió una fiesta en la que tocó el grupo Taburete, grandes amigos de Morata y responsables, en parte, del buen castellano que habla Alice a día de hoy, ya que cantaba sus canciones. Apenas un año después nacían sus dos hijos, los gemelos Leo y Alessandro. De hecho, dentro de unos días la modelo podrá rumbo a Italia para celebrar el primer cumpleaños de los bebés, a los que vemos de vez en cuando en las redes porque Alice cuenta una parte de su día a día en ellas, especialmente en Instagram.

Alice Campello, con traje de Elisabetta Franchi durante la inaguración del hotel. pinit GREGORIO GONZÁLEZ

Allí sus más de dos millones de seguidores pueden ver una vida que parece de color de rosa. ¿Es así de verdad? "Hay algunas cosas que me gusta quedármelas para nosotros, pero la verdad es que Álvaro no puede ser mejor conmigo". A pesar de tanta felicidad reconoce que también ha habido situaciones difíciles. "He tenido momentos en los que estaba más débil, por ejemplo después del embarazo, y él me ayudó muchísimo. Se lo agradeceré toda la vida. Porque no era fácil y él me entendió perfectamente".

Otro de esos momentos difíciles llegó hace unas semanas, cuando fueron víctimas de un robo en casa. Quizá uno de los mayores sustos de su vida. "Te cambia mucho la visión que tienes de las cosas. Te sientes más vulnerable, crees que eso les pasa a otros y que nunca te va a pasar a ti, y cuando te pasa, te das cuenta de muchas cosas. Ha sido terrible, pero son cosas que pasan. Lo importante es olvidarlo cuanto antes y seguir".

Cambio de casa

De hecho ellos siguen adelante con sus planes, entre los que se incluye una mudanza. Eso sí, puntualiza que, aunque efectivamente han puesto en venta su casa, lo hicieron antes del incidente. "Hemos comprado otra casa. Esta ya estaba en venta. Le tengo muchísimo cariño y me encanta, no es por eso en absoluto". Dentro de poco tiempo se mudarán a otro domicilio, algo que han hecho muchas veces, aunque esta siente que es su casa definitiva.

"Hemos comprado otra casa. Esta ya estaba en venta"

"En todas las casas tengo una caja llena de recuerdos. Cada cosa que hacemos, cada regalo, cada sorpresa... la tengo en esta caja y de vez en cuando la abrimos", confiesa. En ella va toda su historia de amor y parece que el destino final de su viaje será Madrid, donde Alice se siente cómoda.

"Me he enamorado de España, de la comida, de la gente... Me siento en casa. Y quiero vivir toda mi vida aquí. Italia es mi primera casa, defiendo todo de allí y me encanta volver, pero mi familia se ha creado aquí, los niños se están criando en España y la familia de Álvaro me ha dado mucho cariño desde el principio". Tanto es así que sus proyectos profesionales también parten desde España.

La modelo Alice Campello posando en el photocall de la fiesta de inauguración del hotel Secrets Mallorca Villamil Resort & Spa. pinit Gregorio gonzález

De hecho, los bolsos de Más q mai, se fabrican aquí. Por cierto que la aventura le está yendo de maravilla. "De momento vendo solo online, creo que iremos a tiendas, pero al principio, como quería ver un poco como iba, he empezado así y la verdad es que está yendo fenomenal", tanto que además, se ha lanzado también a la cosmética.

"Lo que más me gusta ahora es crear. Disfruto yendo a la oficina, ideando cosas y viendo que la gente le gusta lo que hago. Siento que estoy haciendo algo que gusta y que la gente repite. Que no solo lo compran porque yo lo uso, sino que es un producto bueno. Me gusta que la marca está creciendo, es un orgullo para mí". Y además es parte de esa independencia que ella defiende.

Una gran familia

Ampliar el negocio entra en sus deseos de futuro, igual que lo hace ampliar la familia. "Me gustaría verme con más niños. Todas mis amigas me dicen siempre que voy a tener un millón... Pero sí, con más niños y con la marca totalmente formada". ¿Esperará mucho para tener el siguiente? "No", dice con seguridad, "me gustaría tener la niña ya" y añade entre risas: "Si sale un niño tampoco pasa nada".

Tiene las cosas claras. Y aunque reconoce que también tiene sus días malos, se sabe una mujer feliz que está donde quería estar. "Yo también tengo mis momentos malos, porque nadie es perfecto ni tiene la vida perfecta, pero la verdad es que no podría pedir más".

Más noticias sobre Alice Campello

- Alice Campello revela su imprescindible low cost para intensificar el bronceado

- Estos tres productos iluminadores no faltan en el neceser de Alice Campello