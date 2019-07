17 jul 2019

El efecto glow de los iluminadores, las bases ligeras y los polvos de sol bronceadores son los grandes imprescindibles en los maquillajes de verano para conseguir ese efecto radiante, bronceado y natural que buscamos por estas fechas. Pero si aún no has incorporado un iluminador en tu neceser, te garantizamos que cuando lo hagas no podrás vivir sin él.

Y es que además de juventud y luz, los iluminadores son perfectos para resaltar ciertas zonas del rostro o para decir adiós al rostro cansado en segundos, además de que ayudan a dar volumen a puntos clave como el arco de cupido o a agrandar la mirada si lo aplicas en la zona del lagrimal y bajo el arco de la ceja. Tienen múltiples usos y numerosas texturas, así que son perfectos para todas las ocasiones y tipos de piel. Y esta vez hemos puesto nuestro objetivo en Alice Campello ¿La razón? La joven modelo es una experta en sacar partido a los iluminadores en sus maquillajes y ¡nos encantan todos sus consejos beauty!

Por eso no hemos podido evitar fichar sus tres productos iluminadores favoritos para conseguir aportar luz al rostro este verano. Tres productos que pertenecen a la firma de Charlotte Tilbury y sobre los que se ha declarado una auténtica fan asegurando que el efecto luminoso es una de las grandes premisas en sus maquillajes: "Me encanta el efecto luminoso sobre todo en verano", confiesa.

Nosotras ya hemos tomado nota de esos tres productos imprescindibles ¡Empezamos!

1. Iluminador líquido en rosa dorado claro: Este iluminador está inspirado en Hollywood y en los impecables filtros de las redes sociales. Su efecto proporciona una tez luminosa con un acabado suave enfocado, con partículas que reflejan la luz para un brillo natural. Cuenta con un aplicador tipo almohadilla muy suave que distribuye el producto de manera uniforme sobre los pómulos, por lo que es súper fácil de mezclar y usar.

Resaltador líquido dorado, 35 euros. pinit D.R.

2. Paleta de 4 sombras con bronceador, rubor e iluminador: Esta paleta es perfecta para realzar la tez con un efecto glow en diferentes tonalidades (champán suave, brillo iluminador en color cobrizo, rosado y un color cacao).

Paleta de 4 sombras con bronceador, rubor e iluminador dorado, 75 euros. pinit D.R.

3. Sombra de ojos color crema de larga duración en rosa dorado: Esta sombra de ojos consigue una mirada de impacto a través de un hermoso color rosa dorado y metálico. Además contiene vitamina E que hidrata y proporciona protección antioxidante contra los radicales libres y los pigmentos de iluminación de enfoque suave suavizan las líneas e imperfecciones para un acabado visiblemente más juvenil.

Sombra de ojos iluminadora en textura crema y de larga duración en rosa dorado., 26 euros. pinit D.R.

¿Se han convertido ya en tus nuevos imprescindibles?

