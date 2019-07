20 jul 2019

Han sido unos meses especialmente complicados para María Jiménez y su familia y es que después de tres meses de ingreso hospitalario, causado por una obstrucción intestinal que la mantuvo en la UCI, la cantante recibía el alta médica el pasado 16 de julio. Ahora a través del programa 'Sálvame' hemos podido saber de primera mano los detalles de su situación actual.

María Jiménez no dudó en atender amablemente la llamada del programa, aunque con voz notablemente cansada aseguró que todo va "poquito a poco" y que aún le queda un proceso largo de recuperación: "Todavía no me manejo bien", ha asegurado en dicha llamada.

En cuanto a su recuperación total, la cantante prefiere mantenerse cauta: "Eso no lo sabemos bien del todo", ha confesado. Aún así, María Jiménez ha dejado muy claro que su principal objetivo es cuidarse y seguir al pie de la letra las indicaciones de los médicos para recuperar por completo su salud y las fuerzas que le permitan volver a caminar por sí sola.

Una recuperación en la que asegura que tanto su hijo como su hermana han pasado a convertirse en su mejor apoyo, ya que son quienes la ayudan a levantarse de la cama y a sentarse en su silla de ruedas, de la que por el momento tendrá que depender.

Sea como sea, la cantante ya nos demostró que su gran fortaleza puede con cualquier problema de salud que se le presente. De hecho María Jiménez afrontó en 2013 un cáncer de mama y en 2017 comentaba el gran cambio físico que esto le ocasionó después, además también ha sido operada de la garganta y una rotura de peroné. Está claro que a la cantante nada le para y seguro que pronto la podremos ver recuperada y con ese buen sentido del humor con el que siempre la hemos visto afrontarlo todo.

