22 jul 2019

Diego Matamoros ha vuelto a la televisión a hablar de Makoke y Tony Spina. Esta vez ha hecho acusaciones muy fuertes a las que Makoke, cómo no, ha contestado. El hijo de Kiko Matamoros arremete contra la pareja y relata en directo la demanda de conciliación que le ha puesto a Makoke.

"El siguiente paso de Makoke va a ser dando una entrevista diciendo que ha perdido la casa por culpa de Kiko. Al final ella sigue todos los meses sin pagar el chalet. Va a llegar el momento que va a ser una pérdida gorda", decía el hijo de Kiko Matamoros. Y por si fuera poco comentó sobre su relación con Tony Spina: "Nos la tenemos que creer. Creo que hay una relación de intereses. Está bien que ellos dos estén juntos y se lo pasen bien pero creo que es un tejemaneje para aprovechar tanto por parte de ella como de él".

Tiene una querella criminal donde le voy a pedir cárcel y dinero" Diego Matamoros

"Se cree el ladrón que todos son de su condición –le contestaba Makoke-. Yo entiendo que tú te manejes por tus intereses. Que pienses que las mujeres son sobras. Me da mucha pereza contestarte. Habla de tu vida que tienes mucho que contar y déjame en paz de una vez", zanjaba la nueva novia de Tony Spina.

En ese momento, Suso interrumpía y leía las siguientes palabras de Diego Matamoros: "Tiene una demanda de conciliación donde no le pido ni un euro. Para que veas que mi intención es solamente sacar la verdad. Le pido que firme que nunca he hecho nada de los delitos que ha dicho por los pasillos de Telecinco y ha contado a varias personas de allí. Sino, tienes una querella criminal donde le voy a pedir cárcel y dinero como he hecho con mi ex representante". ¿A dónde llegará esta amenaza?

