22 jul 2019 sara corral

Sandra Barneda ha vuelto a la televisión y ha sido para sustituir a Emma García en el programa 'Viva la Vida', ya que esta se ha de vacaciones. Ya en el primer fin de semana de sustitución, la presentadora ha tenido un encontronazo con los colaboradores del programa.

En el corrillo de 'Supervivientes', los invitados y colaboradores han perdido el orden y las formas en plató, ha sido cuando Sandra ha tenido que ponerse firme y restaurar el orden.

"Lleváis un año y sabéis cómo va esto", decía tajante la presentadora a quién el colaborador José Antonio Avilés la recriminaba que no le dejaban hablar, "no me deja, no. No habéis todos a la vez", decía Barneda poniendo punto y final a la conversación.

Y es que aunque Sandra lleva ya tiempo separada de los focos, su experiencia como presentadora, sobre todo, en los debates de 'Supervivientes' es más que visible, sobre todo en los que se estila el debate. Es por ello que Sandra se hizo rápidamente con el control del programa, dejando claras todas sus cualidades.

Puede que esta sea una gran oportunidad para que vuelva a los platós, y Sandra no va a desaprovechar la oportunidad, eso es más que evidente.

