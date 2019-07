22 jul 2019

El canal Historia ha estrenado en España el esperado documental de Peter Jackson 'Ellos no envejecerán', sobre los soldados de la Primera Guerra Mundial y el Frente Occidental (está en Movistar+). Las filmaciones originales remasterizadas, coloreadas y con recreaciones 3-D dan una nueva dimensión a los acontecimientos y a los hombres de a pie que los sufrieron. A esos soldados que volvieron sonados. Rescató Jackson a veteranos que contaron su experiencia. Lo que significó ir al frente y volver o no volver. Porque muchos de los que salen en el metraje original no volvieron. Las letrinas, la higiene, el placer de fumar un cigarrillo… Los veteranos dan el tono diferente de este documental que al principio parece como cualquier otro de historia. Pero no. Peter Jackson hizo 'Ellos no envejecerán' para el Museo Imperial de la Guerra de Gran Bretaña con motivo del centenario de la contienda. Un documento impactante.

Lo cómico de estar sola

Dorthe Nors (Herning, 1970) es una de las escritoras más jaleadas de la actual literatura danesa con cuatro novelas y un volumen de relatos. La novela 'Espejo, hombro, intermitente' (Anagrama) la protagoniza Sonja, una cuarentañera que vive en Copenhague traduciendo textos nórdicos de esos de muchos asesinatos y mucho éxito. Una solitaria mujer madura con fobia social, vértigo y que no se lleva muy bien con su familia (al menos con su hermana). Decide dar un cambio a su monótona vida dándose unos masajes y sacándose el carnet de conducir. Por supuesto, no le va muy bien ni con la masajista ni con quien le da clases. La cotidianeidad absurda de esta mujer con problemas que otros no verían llena una narración en la que parece que no pasa nada. Pero es un ejercicio de precisas miniaturas vitales. Con ironía, profundidad y agilidad, Dorthe Nors relata la soledad urbana. Más bien, la comicidad de la soledad.

De la tierra a la luna

HBO tiene la miniserie 'De la tierra a la luna'. pinit d.r.

Aunque parezca mentira, HBO tiene un archivo del que tirar. Series de sus inicios como hacedora de ficción televisiva. De 1998 es 'De la tierra a la luna'. Nada que ver con la novela de Julio Verne. Se trata de una miniserie hecha tras el éxito de la película 'Apolo XIII'. Ron Howard y Tom Hanks se unieron en esta gran producción de 12 capítulos de una hora que cuenta el programa Apolo de la NASA combinando ficción y documental. Va desde los proyectos Mercuy y Gemini hasta la llegada del hombre a la luna. Tom Hanks introduce cada capítulo, protagonizado por actores conocidos (Buzz Aldrin es Bryan Cranston). La segunda entrega va del Apolo Uno. La quinta del diseño y construcción del módulo lunar. El séptimo, con tono jocoso, cuenta el alunizaje del Apolo 12. Cuando le toca el Apolo XIII, y para no repetir la película, se centra en cómo se narró en los medios de comunicación. El 11 muestra el punto de vista de las mujeres de los astronautas. HBO ha puesto esta serie a disposición de sus abonados en una versión remasterizada para conmemorar los 50 años de la misión Apolo a la Luna.

Hirozaku Koreeda por escrito

'Un asunto de familia', de Hirozaku Koreeda. pinit d.r.

Quien viera la película 'Un asunto de familia', de Hirozaku Koreeda, se sorprendería del título. Es verdad que hay una familia unida que trapichea, que sobrevive con pequeños hurtos. La rutina familiar da un vuelco cuando acogen a una niña de quien luego descubren que también ha sido maltratada. Hay un suceso imprevisto, pero hasta el final no se sabe lo que está contando el director. El director japonés también es el autor de la novela 'Un asunto de familia' (Nocturna), la primera novela de Koreeda que se publica en español, traducida por Rumi Sato. Tanto la obra escrita como la película son originales e inteligentes. Koreeda no da moralejas en este pequeño libro de 226 páginas, prefiere las preguntas. Es el lector el que tiene que juzgar lo que hacen los personajes. No deja de ser una novela sobre la familia, el amor y la sociedad, pero sin lugares comunes. Contada de manera poco convencional. Una delicia. Y si no han visto la película, más.

Más noticias relacionadas...

- Maradona: rebelde, héroe, tramposo, dios

- Un genio baboso

- Otra loca para Patricia Arquette