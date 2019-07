23 jul 2019 sara corral

Albert Álvarez fue interceptado por los colaboradores de 'Sálvame' en los pasillos de Mediaset, quienes sin dudarlo ni un segundo, fueron directos a preguntarle sobre Isabel Pantoja y la relación que ahora mantienen.

"¿Que tal con Isabel Pantoja, como os llevais?", palabras a las que Albert conquisto del todo sincero: "Ahora mismo está todo un poco frío, pero he venido de una isla muy 'zen' y no quiero malos rollos".

Gema López no tardó mucho en darle la enhorabuena."Yo quería que ganará Omar porque me ha gustado su concurso, pero tengo que decirte que ojalá hubiera más personas como tú", decía la periodista.

"¿Crees que has perdido por los 'pantojistas', los fans de Isabel?", preguntaba Kiko, a lo que Albert contestaba: "Pues puede ser".

"Tu has tenido muchas agallas, que aún estando en desventaja te has enfrentado a Isabel", decía Gema, a lo que Albert contestaba: "Es que si no lo hubiera hecho no sería yo, y yo he ganado para mí"

Tendremos que esperar a que Albert se siente en el plató de 'Sálvame' para saber todos los detalles sobre esta relación.

