22 jul 2019

Isabel Pantoja nos ha vuelto locos a todos alguna vez y parece que a Albert también. ¿Qué cómo ha pasado esta atracción fatal? Ellos mismos lo han contado y escenificado en el plató del último debate de 'Supervivientes 2019'. Sí, este maravilloso living se acaba.

Después de que Albert, el segundo finalista del duro concurso de Honduras, le confesase a Jorge Javier Vázquez que uno de sus peores recuerdos era con Isabel Pantoja, el presentador no ha querido perder la oportunidad y le ha pedido que le dijese qué sentía por ella mirándola a los ojos. Todos pusieron nombre al momento tras ver que él no podía decirle nada: "Atracción fatal".

"Tienes unos ojos muy bonitos" le ha dicho él a la tonadillera que, cómo no, le seguía el rollo como se lo ha seguido a todos en la isla: "Y tú también". Pero él no era capaz de mirarla prácticamente y el momento se hizo incómodo y divertido a la vez. Tanto que llamó la atención de Jorge Javier que le pregunto que por qué no podía mirarla.

"Me recuerda a la isla" le confesó Albert mientras ella insistía en que él le apartaba la mirada. "Me das miedo" le dijo mientras la tonadillera intentaba romper el hielo y relajar la conversación con un "Hasta ahora no me he comido a nadie". Y, mientras entre broma y broma la verdad asoma, Albert le decía: "tienes mucho arte... Yo sé que te gusto un poquillo". Y cerraba el maravilloso momento con un: "Le tengo mucho respeto a Isabel, pero yo me quedo con todo lo vivido, y por ahora me siento regular". ¿Qué pasará a partir de ahora?

