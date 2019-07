23 jul 2019

Después de desmentirlo de todas las formas posibles, Miriam Saavedra se enfrenta a la verdad de 'Sálvame' y una serie de mensajes que son tan subido de tono que no pueden emitir en directo. Estos mensajes demostrarían que entre ella y Hugo Castejón ha habido algo más que besos y abrazos.

"Ella ha dicho mil veces que es mentira y yo la creo. Sería una deslealtad, una mentira, muy grande" decía Carlos Lozano en el 'Deluxe'. Contando incluso que él le llegó a vacilar en una fiesta: "Me provocó. Estaba en la barra cuando llegué a la fiesta de 'Gran Hermano'. Me fui a otra barra y cuando me giré estaba hablando con su manager. Y, al mirarle me dijo: "¿Qué pasa que te gusto?". Hice como respirar y mis amigos le dijeron que se estaba pasando y que se largase".

Los mensajes son tan fuertes que no se pueden emitir" Kiko Hernández

"Si tiene pruebas que las saque", le espetó desde el plató y eso es lo que acaba de pasar. 'Sálvame' dice que "el cantante asegura ahora que en realidad estuvo tres meses mensajeándose con la princesa inca en los que no hablaban precisamente del tiempo. Unos mensajes que eso tan efímero que decían tener se había convertido en 90 noches de pasión. Mensajes que, en definitiva podrían mandar al garete la pedida de matrimonio".

Y, ante los gritos de Miriam Saavedra, Kiko Hernández explotó en medio del plató: "Los mensajes que tiene esta productora son tan fuertes que no se pueden emitir. Habláis de la intimidad que habéis tenido el día anterior y de lo bien que lo ha hecho un señor y dejando muy mal a Carlos Lozano que a ver si aprende".

Hasta que Paz Padilla, en plena confianza le pide que si tiene su número le llame que ella misma le enseñará qué ponen los mensajes. "Carlos, yo no te voy a mentir y tú lo sabes. Me dicen mis directores que te lo diga. Hay tres meses de conversaciones entre Miriam y Hugo con el teléfono que tenía antes de tener este nuevo número que lo acaba de cambiar. En esas conversaciones hay audios y fotos subidos de tono. No deja duda alguna de que ha habido intimidad", sentencia la presentadora.

