Jorge Javier Vázquez ya lo advirtió durante la entrevista a Carlos Lozano el pasado fin de semana en 'Sábado Deluxe': "Si veis el conflicto entre Carlos y yo que sepáis que está todo bien". Porque no es ningún secreto -se dijo por activa y por pasiva en 'Sálvame'- que el debate final de 'Supervivientes' se grabó el pasado viernes, que lo que vimos anoche no era directo.

Pero, ¿qué pasó entre ellos? Pues ayer salimos de dudas. Omar Montes y Fabio Colloricchio estaban analizando la relación del primero con Isabel Pantoja y, mientras, Lozano hablaba por debajo, quizás sin percibir que el sonido se estaba colando por el micrófono, haciendo que se entendiera con dificultad a sus compañeros.

Era en ese momento cuando Jorge Javier estallaba y le preguntaba qué pasaba, para que compartiera sus inquietudes con los presentes en plató y con toda la audiencia que seguía el espacio desde casa. "Digo que me parece muy bonito que esto sea ahora la Casa de la Pradera con todo lo que ha pasado en la isla, cuando Isabel le dijo que no podía nombrar a su hija...", se sinceraba Carlos.

Hablar por lo bajo no está a tu altura"

Vázquez no podía contenerse: "Carlos, ¿me permites que te diga una cosa? Con el respeto que te tengo como concursante y como presentador, no entiendo que intentes dinamitar el programa de esta manera. Hablando por lo bajo de temas que, además, no aportan nada...". Y añadía: "Hemos llegado a un punto... Es que yo a ti no te lo haría. Hablar por lo bajo no está a tu altura".

Jorge Javier les instaba a "matarse en otros platós", puesto que él, desde hoy, es un hombre de vacaciones. Así se lo hacía saber: "Me voy de vacaciones, yo ya estoy en otro punto. Así que quién quiera marcharse del plató que lo haga". Sí, realmente acabó más qua harto y Carlos fue quien lo pagó...

