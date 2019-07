23 jul 2019 sara Corral

Paz Padilla ha tenido que suspender este fin de semana su función de 'Desatadas' en el Teatro Olympia de Valencia a causa de un problema de salud. Y ayer, aprovecho el directo de 'Sálvame' para contar cual ha sido este contratiempo que tanto ha sufrido.

Paz contó ayer por la tarde que había estado bastante mala a causa de un doloroso cólico nefrítico. "Es la primera vez que tengo que suspender una función", decía bastante afectada.

Sin embargo, ni el dolor hace que Paz pierda el humor. "Los médicos me han dicho que tengo cálculos. Yo, que nunca he aprobado Matemáticas, ahora tengo cálculos. Una, que ya no puede hacerse mayor", decía la presentadora.

Su hija Anna ha estado muy pendiente de ella durante el fin de semana, incluso la humorista a comentado que cuando Anna se enteró, entre risas dijo: "Tú lo que tienen es un cólico 'frenético'", a causa de la apretada agenda laboral que Paz tiene en estos momentos.

Aún así, la actriz ya se encuentra en perfectas condiciones y ha vuelto a la carga con más fuerza que nunca.

