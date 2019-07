25 jul 2019 sara corral

Kiko Jiménez y Sofía Suescun están en el punto de mira tras la última polémica en la que se han visto envueltos. Y es que la ruptura entre Kiko y la hija de Rocío Jurado, Gloria Camila, ha dado mucho de lo que hablar. Tanto, que en lo que refiere al joven, Sofía ha contado como la gran responsable.

Aunque niegan su relación, es más que cierto que pasan la mayor parte del día juntos, y en más de una ocasión se les ha visto demasiado acaramelados durante las que parecen ser sus primeras vacaciones como pareja.

Ambos han disfrutado de una escapada a Ibiza donde han sido pillados en una lujosa piscina con más acercamiento del habitual. Frente a las declaraciones de Gloria Camila y su supuesta relación con Alejandro Albalá, expareja de Sofía, parece que los jovenes no temen esconder nada.

Aunque, quizás, lo que más haya llamado la atención es que no se hayan cortado ni un pelo y hayan dejado escenas, como la que vemos abajo, que dejen libertad a la imaginación para pensar que estamos ante el primer beso en público del ex de Gloria Camila y la ex de Alejandro Albalá.

Ellos están jugando al despiste. Mientras que por los pasillos de Telecinco han negado que haya algo más que una amistad, estas fotos hablan de otra cosa. De que el roce habría pasado a mayores.¿Cómo sentarán estas imágenes a Gloria Camila?.

