22 jul 2019

Si hay alguien que se mueve bien en el flirteo televisivo, esa es Sofía Suescun. La navarra aparecía en la pequeña pantalla el pasado jueves para hacer entrega del cheque de 200.000 euros a Omar Montes como ganador de 'Supervivientes 2019' -ella fue la vencedora en la edición anterior- y Jorge Javier Váquez no podía evitar picarla.

El presentador le lanzaba el guante, porque los rumores sobre una posible relación con Kiko Jiménez, que acaba de romper con Gloria Camila Ortega por presuntas infidelidades -según la versión ofrecida por él mismo-. ¿Está o no con él? Ella se limitaba a responder que les estaría viendo en esos momentos, pegado a la pantalla de su televisión, y le lanzaba un beso.

La prensa y sus seguidores continúan a la busca y captura de pistas sobre ese posible romance de verano. Lo cierto es que Kiko y Sofía han coincidido en los debates y galas de 'Supervivientes 2019' y ha habido muy buen rollo entre ellos, como se han encargado de evidenciar en sus redes sociales. Pero, ¿hay algo más?

De momento, tan solo nos podemos quedar con un piropo que él le ha lanzado a la que fuera gran reina de los 'realities' hasta que decidió entrar en 'GH Dúo' y su popularidad cayó en picado. Sofía colgaba una foto de una entrevista que le hicieron a Isabel Pantoja a cuatro manos ella y el ex de Gloria Camila.

"Qué afortunados nos sentimos @kikookiko y yo de poder entrevistar a la gran estrella de esta edición. @supervivientestv @isabel_pantoja_martin has sido verdad, has sido humana, has llegado a millones de personas, gracias por tanto", escribía Sofía al lado de una secuencia de esa entrevista.

Entre los comentarios, destacaba el de Kiko Jiménez, que escribía: "Afortunado yo por estar con estas dos pedazo de mujeres". Lo que no sabemos es qué tal le sentará a Isabel Pantoja que haya puesto a Sofía a su altura.

