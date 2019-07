25 jul 2019

¿Es esto un intercambio de parejas? En ningún momento se ha mencionado nada al respecto pero las imágenes parecen hablar por si solas. Esta vez ha sido Gloria Camila la que ha captado la atención de todos apareciendo junto a Alejandro Albalá. ¿Qué hay entre ellos?

Antes de que ella misma lo contase, Sofía Suescun, desde el plató de 'Viva la vida' le mandaba un recadito a la ex de Kiko Jiménez, su gran amigo: "Quiero mandarle un mensaje a Gloria de verdad, de corazón. No tengo nada en contra de ella. Todos sabemos que a Alejandro Albalá se le conoce por acercarse a Chabelita. Él no lo quiere reconocer, pero luego saltó a mí y no quiere reconocer que lo hizo por interés. Y ahora está viendo que está en decadencia y tiene que acercase a Gloria Camila que es la única hija de famoso que le queda. Gloria, yo sé que tú eres lista, me consta, así que creo y espero que estés espabilada y te lo digo de mujer a mujer para que te andes un poco al loro".

Al parecer la culpa de terminar con todas las hijas de famosos es de Alejandro Albalá y no de las hijas de los famosos que están con él –y viceversa como el pez que se muerde la cola. Ante las imágenes que salieron de Gloria Camila con Alejandro Albalá ella se muestra atónita y no digamos ante el consejito de Sofía. Cuando le preguntan por él Gloria Camila pregunta desconcertada: "¿Qué relación?", según cuenta 'QMD'.

Paro más que las fotos de Alejandro se mojó con mandarle otro mensaje a Sofía Suescun que ahora está de vacaciones con su ex: "Consejos vendo, que para mí no tengo (…) Donde la ignorancia habla, la inteligencia calla". Refrán tras refrán y zasca tras zasca para la reina de los realities.

