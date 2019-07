25 jul 2019 sara corral

En su paso por 'Supervivientes 2019', Chelo García Cortés ha creado enemistades, lo que no esperaba es que estas estuvieran fuera del 'reality' y la esperaran en su habitual puesto de trabajo. Y es que tras las acusaciones que hizo contra María Patiño, Gema López y Mila Ximénez, la relación entre ellas ha cambiado drasticamente.

En la exclusiva que ha dado a la revista Lecturas, Chelo ha vuelto a atacar a sus compañeras. "En 'Supervivientes' me sentía comprendida, pero el programa de Chelo no lo he visto porque me duele", comenzaba diciendo Marta, la mujer de Chelo. "No se porqué se ríen de su enfermedad, no ha sido respetada y me siento responsable de esos ataques", decía la colaboradora.

"Me tachan de vaga, pero es que ellos me parecen tan poca cosa. No me gusta ese programa, pero ella tuvo que ir", segía contando Marta. Palabras que dejaban atónitos a los colaboradores y a las que se añadían: "Yo soy una persona educada y no se gritar, no se como pueden dormir tranquilos, me dan pena".

Parece que María Patiño y Chelo, que eran íntimas amigas, tienen muy difícil poder volver a retomar tal relación. Chelo volverá pronto al programa, y lo ha aclarado así: "Si Hacienda no me ha hundido, 'Sálvame' tampoco". Tendremos que esperar a su vuelta para presenciar el enfrentamiento cara a cara.

