24 jul 2019

Ya se había advertido: si Chelo García Cortés no había vuelto al plató de 'Sálvame' aún no se debía únicamente a que quisiera descansar, sino a que tendría realizada una exclusiva que le impedía hablar antes de su salida al quiosco. Este miércoles, la colaboradora aparece en la revista 'Lecturas' en un posado conjunto con su mujer, Marta Roca, y habla a corazón abierto.

Tanto que no tiene reparos en hablar con sinceridad sobre el capítulo más dramático de su vida: el suicidio de su madre. Una sombra que ha llegado a atormentarle por el miedo a que la propia Marta hiciera lo mismo que ella y quedarse sola de nuevo.

Por supuesto, Chelo habla de la relación con sus compañeros de programa, contra los que arremete en las páginas de la publicación. Ese era uno de los puntos que se habían comentado en el plató del programa ayer por la tarde y, efectivamente, García Cortés se manifiesta dolida con ellos por el trato que han dado a Marta mientras ella ha estado en 'Supervivientes'.

"Muchas veces Marta no ha tenido ganas de vivir y yo siempre le decía: 'No me hagas esto'. No sé por qué se ríen de la depresión de Marta", confiesa Chelo, que añade que es la primera vez que su mujer le ha dicho que no se ha sentido arropada por Gema López y María Patiño, algo que le ha dolido en al alma, ya que las consideraba sus amigas.

Con ellas tiene cuentas pendientes delante de las cámaras. Los mensajes aportados por Pepi Valladares en los que García Cortés carga contra ellas le van a costar tener que dar la cara. No va a poder quedarse callada. Tanto Gema como María quieren arreglar las cuentas pendientes de cara al público.

