26 jul 2019

Parecía que tener unos apellidos famosos era un seguro para los descendientes que decidían seguir los pasos que sus progenitores. Pero, al menos en el mundo de la interpretación y de la canción, ya no lo es. Esta semana Andrea Molina, de 27 años, hija de Micky Molina y Lydia Bosch, aprovechaba su paso por el ‘photocall’ de un concierto para pedir una oportunidad en el mundo de la interpretación.

Quiere seguir los pasos de su familia y claro, con esos apellidos parecía no tener ningún problema a la hora de enfrentarse a un cásting... hasta que se ha sincerado. “Solo pido una oportunidad, que confíen en mí. Llevo con orgullo los apellidos que tengo”. A la vez que se mostraba un poco desubicada en los castings: “A veces dicen que quieren gente conocida y me descartan, y otras veces caras nuevas y me descartan porque soy conocida”.

De momento, se conforma con seguir soñando en que algún día llegará su momento. Y mientras, vemos cómo, por ejemplo, Dakota, por estar unos meses en una isla ha conseguido hasta un cameo en la próxima película de ‘Torrente’. U otras sagas, como la de las Campos, ya han colocado a su pequeña Alejandra en el ‘show business’.

Antes era un acontecimiento ver a nuestro actor favorito en un programa de la tele y ahora parece que cuanto más salgas en la pequeña pantalla, más papeletas tienes para ser actor. Esa popularidad arrastra al espectador a querer ver la serie.

Pero no nos equivoquemos, porque los grandes actores han hecho escuela y muchos no han sido laureados ni reconocidos hasta su madurez. Por lo que, a Andrea, que de momento ha elegido el camino lento pero seguro, le toca esperar. El otro camino es más rápido pero también efímero. Igual debería llamar a Paquita Salas para que la represente. Últimamente lo que toca lo trasforma en oro y es más purista, no tan comercial.

