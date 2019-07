26 jul 2019

Un nuevo revés judicial es lo que se acaba de llevar el televisivo Víctor Sandoval tras el fallo de la Audiencia Provincial Civil de Madrid que desestima el recurso de apelación que interpuso contra la sentencia del 8 de mayo de 2018 del Juzgado de primera Instancia número 75 de Madrid.

Por ella se desestimaba la demanda que presentó contra su exmarido, al que reclamaba una serie de bienes gananciales. Hay que recordar que Sandoval —cuyo nombre completo es Víctor Gregorio Díaz Novillo— demandó a José Ignacio Polo López —Nacho Polo— con quien estuvo casado desde 2006, tras un sonadísimo divorcio que fue pasto de todo tipo de titulares. El matrimonio fijó su residencia en Miami, por temas profesionales en la que fue su década dorada de amor y trabajo.

El fallo de la primera sentencia decía: "Desestimo la demanda presentada por D. Víctor Gregorio Díaz Novillo, [...] contra D. José Ignacio Polo López, [...] y acordar que a fecha de disolución del régimen económico matrimonial de la sociedad de gananciales no había bienes en el activo (ni ajuar ni mobiliario). No procede hacer expresa condena en costas", pero dejaba un margen de tiempo para la posibilidad de un recurso que Sandoval sí quiso presentar.

En este nuevo fallo de la Audiencia, se le condena al pago de las costas, además de desestimar esa solicitud por lo que ahora Sandoval tendrá que hacer frente a los gastos de la defensa de Polo, que ha recaído en la letrada Cynthia Ruiz, quien se apunta una nueva victoria en su dilatada carrera.

Ruiz basó su defensa en que esos gananciales ya se habían disuelto antes del divorcio cuando la pareja vendió la casa que tenían en Madrid y no quedaba ya nada por repartir.

"El demandado (Polo) se opone a su inclusión alegando que dichos muebles no existían a la fecha de disolución de la sociedad de gananciales, dado que la vivienda se vendió con anterioridad a disolverse el matrimonio pro divorcio y por tanto cuando se disuelve la sociedad de gananciales, no existen dichos bienes. El actor (Sandoval) ha presentado una relación de bienes que, considera, compone el ajuar familiar y mobiliario. En modo alguno acredita la existencia de dichos bienes. Queda probado que, con fecha de 27-02-12, se dicta sentencia de divorcio y se declara disuelto el régimen económico matrimonial de sociedad de gananciales. Y en septiembre de 2011, procedieron a vender la vivienda que había sido familiar. Dicha petición ha de ser desestimada, por cuanto no ha quedado probada la existencia de los bienes que relaciona", explica el texto.

Así mismo continúa asegurando que "la parte actora no aporta ni una sola prueba para acreditar la existencia de dicho ajuar, y solo en el acto de la vista, aporta un documento de fecha anterior a la presentación de la demanda —de enero de 2015— y que no ha sido admitido por extemporáneo, en su caso se debería haber aportado con la demanda", reza la sentencia de Primera Instancia.

Guerra en televisión

Desde el primer momento de esta batalla judicial, la guerra mediática que han vivido sus protagonistas ha sido titular de muchas entrevistas y tertulias. Sandoval, que en la actualidad colabora en Mediaset pero en espacios más tranquilos y alejados de esa polémica como es la promoción de la adopción de perros abandonados, llegó a popularizar una canción destinada a su exmarido que no fue un ‘hit’ veraniego pero sí un tema de lo más sonado en sus colaboraciones televisivas.

Hoy el matrimonio no mantiene ningún contacto salvo estos asuntos judiciales. Este nuevo capítulo se cierra con un fallo que acaba con las pretensiones de Sandoval, quien ya ha anunciado que piensa recurrir de nuevo. Lo que está claro es que esta batalla liquida una historia que fue de amor absoluto y hoy de rechazo total. Triste final que tal vez el paso del tiempo ayude a dulcificar.

