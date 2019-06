27 jun 2019

Marta Roca ha declinado la invitación de 'Supervivientes' para ir a ver a su supuesto gran amor Chelo García Cortés. Por su parte, Chelo, le pide desde la isla de Honduras explicaciones y está completamente derrumbada sin ilusión y sin ganas de nada. De hecho ha dicho que no piensa hacer nada más en el concurso. Marta Roca ha acabado con su juego perdiendo ella misma. Y Víctor Sandoval lo ha dejado muy claro.

Cuando le preguntan a Víctor qué piensa de todo lo que está pasando con Marta Roca y Chelo García Cortés, no olvida hablar desde la experiencia y lo bien que conoce a la gente como Marta. "Creo que Chelo tiene un problema de dependencia de esta señora que no es nada positivo y creo que es una relación tóxica y muerta. Ella tiene un Nacho Polo que se llama Marta Roca. Con lo que conlleva, para lo bueno y para lo malo".

"Cuando tú tienes el síndrome de Estocolmo, no lo puedes ver. De hecho yo he necesitado tratamiento y Chelo lo necesitará. Y va a justificar todo porque está enamorada. Evidentemente Marta no, si está enamorada de ella no hay condiciones. Te vas nadando", zanja en la llamada telefónica en la que acusa a Marta de mentirle a Chelo.

Víctor cree que va a haber divorcio a la vuelta de Chelo de ‘Supervivientes’ y sino hay divorcio "Chelo seguirá viviendo en esa cárcel ficticia y se arruinará". Y de ruina los problemas económicos que han tenido de los que Víctor Sandoval cree que Marta ha sido siempre conocedora. "Esta señora tiene un nivel de vida que no va a bajar y no va a trabajar nunca".

"Ha llegado Payasín y le ha dado con toda la tarta a Marta en la cara y hemos visto la verdadera cara de Marta y la verdadera casa de Chelo. ¿Dónde está el dinero que falta en esa casa? Solo trabajas tú y se lo gasta la otra. Los bolsos desde luego son buenos. (...) Todo por el dinero, la visa oro, vivir por encima y sin trabajar. Estás viviendo de Chelo, pero lo peor de todo es que no colaboras en el núcleo familiar" zanja el colaborador que no duda en arremeter contra Marta sin miedo.

"¿Tú no estás bien de salud y una señora de casi 70 años si para tirarse en la arena? Está durmiendo a la intemperie, mojándose, y tú estás ahí sentada en un plató, maquillada, peinada y sonriendo. No tienes vergüenza Marta Roca", y para más de todo esto decide ni siquiera ir a verla.

