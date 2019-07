27 jul 2019 Kamila Barca

Alba Carrillo sube la temperatura en Instagram pero también en 'Ya es mediodía'. Se ha comentado, como era de esperar, el último retoque de la colaboradora que no ha dudado en "dejar ver" cómo le había quedado. Eso sí, no os hagáis ilusiones porque la verdadera exclusiva es para "quien le da todo", según ella.

"Venga, yo me atrevo a todo", decía mientras sus compañeros intentaban animarle para enseñarlo todo después de la pausa publicitaria. ¿Así quién no se queda pegado a la tele hasta que pasé TODA la pausa? Y así fue. Resulta que la colaboradora se ha sometido a un tratamiento de radiofrecuencia para levantar los glúteos y lo ha compartido con todos sus seguidores. "He leído que hay un tratamiento que es efecto Kardashian y que te levanta un poco el glúteo. Yo tengo que probarlo", le decía al médico que explicaba lo siguiente:

"Se llama 'thermage', es radiofrecuencia muy potente que entra a un nivel profundo. Sube el colágeno y con una sesión se te levanta el glúteo y dura un año. La piel sube y se tensa", explicaba el experto. Ella misma quiso apuntarlo en el programa: "Es radiofrecuencia súper potente que te pone el culo aquí" –y se señala las cervicales exagerando un poco (solo un poco)-.

Eso sí, Alba no ha dudado también en aclarar sus retoques con un "esto es mío" mientras se tocaba el pecho. Pues aprovechando este último tratamiento de medicina estética los rumores que son más rápidos que la luz ya estaban rondando sobre si se había operado o no el pecho.

