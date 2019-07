27 jul 2019 Kamila Barca

Después de que Kiko Matamoros contase cómo está su estado de salud y diese detalles de la operación a la que se someterá se encuentra con Makoke y les pillan en una actitud bastante cariñosa para lo que son ambos. Y, ¡hay foto!

Kiko Matamoros tendrá que operarse de varios tumores en la vejiga. Si mal no recuerdas, hace unas semanas Diego Matamoros se encargaba de difamar contra su padre por su ausencia al cumpleaños de Laura Matamoros. Especialmente porque ambos habían acordado irse de viaje juntos y ese viaje nunca llegó. Diego insinuaba que Kiko se había inventado ir a urgencias por problemas en la vejiga y, como se puede comprobar ahora, era de todo menos mentira.

El colaborador de 'Sálvame' no daba crédito a lo que decía su hijo en esos momentos y pensando en que si le llamaría no sabría si cogerle el teléfono. Por su parte, para Makoke, también tiene unos cuantos trapos que sacar. Él mismo insinuaba que tenían una mala relación después de 20 años de matrimonio y había preferido que ella ni siquiera se enterase de su enfermedad.

"Con Makoke me he llevado una decepción. Le he pedido a mi hija que no le cuente mi enfermedad. Mi relación con Makoke no está bien. Es manipuladora, deshonesta, me ha usado para ganar dinero. El colmo es que no me de lo que acordamos. Después de 20 años manteniendo la economía familiar con dos casas a su nombre que he pagado yo y no me da mi parte de los muebles ni el gimnasio que es mío. Me ha costado llevarlo por la decepción pero cada uno es como es en la vida. A Makoke se le ha ido la pinza", decía para 'Lecturas'.

Lo increíble es que ambos han coincidido en un cumpleaños y se han dejado ver muchos gestos de cariño. Entraron por separado y aseguraban estar muy bien los dos, Kiko muy tranquilo. Una vez dentro ella ya estaba sentada cuando él llegó y se levantó a saludarle.

Reproducir Kiko Matamoros y Makoke muy cariñosos en un cumpleaños

Pero no todo ha sido bonito porque una vez de pie se puso a mover las manos como ¿recriminándole no haberle dicho nada? Algo malo no era porque él se despedía de ella tocándole la cara y el pelo con una sonrisa y ella se le quedaba mirando mientras él se iba. Donde hubo fuego cenizas quedan.

