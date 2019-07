28 jul 2019 Kamila Barca

Por si no teníamos suficiente con una investidura complicada, un show de intercambio de mensajes entre políticos y la incertidumbre de un gobierno de coalición o la vuelta a elecciones que azota España, llega Rafa Mora. El colaborador de 'Sálvame' que dónde realmente ha tenido éxito ha sido en 'MYHYV' se postula como nuevo presentador de 'Cazamariposas'.

Ha hablado de su fracaso primerizo pero no de reconocer que ha cometido uno de los errores más bochornosos de la dinámica, avispada y divertida prensa del corazón. No sólo el carisma hace un buen presentador y los guiones son necesarios, sí, pero no son los culpables de que Rafa Mora no tuviese ni idea de que ese mismo día se llevaba a cabo una sesión de investidura (fallida) para intentar formar un gobierno en España.

"Aquí tenemos al nuevo presidente del gobierno", decía Rafa Mora a la vez que le cambian una de las imágenes que estaba comentando y salía Pedro Sánchez. "¡NO, Rafa! ¿Qué ha pasado hoy en el congreso? Ha habido una sesión de investidura", le decía el otro presentador del programa. Mientras el 'tete' sólo sabía reírse.

"Ha habido una sesión de investidura y por fin ya tenemos gobierno después de mucho tiempo", decía soltando una carcajada enorme sin ser siquiera consciente de la barbaridad que estaba comentando. "¡NO!" le vuelven a gritar. "No lo he visto, estaba viajando" se justificaba. Así que cuando han hecho una encuesta en el Twitter de 'Cazamariposas' de si se quedaba o no, como era de esperar, al 81% casi le da algo.

¡ENCUESTA MARIPOSA! Hoy es el día de la verdad y toca tomar una decisión. ¿Merece Rafa Mora ser presentador de @cazamariposastv? ¡¡Venga, maripositas, votad!! #RAFARAJA — Cazamariposas (@cazamariposastv) July 24, 2019

No ha sido un buen momento, ni para él ni para la audiencia que ha tenido que soportar esto. Y ha asegurado en sus stories que ¡VA A TRABAJAR SIN GUIÓN! Está por ver qué pasa a partir de ahora. Necesitara la ayuda de los otros presentadores y colaboradores que, de momento, como se puede ver en el vídeo, sólo se ríen de él. Ay, España…

Noticias sobre Rafa Mora

- Rafa Mora habla frustado de su casting para presentador en 'Cazamariposas'

- El debut de Rafa Mora como presentador

- El desnudo integral de Rafa Mora y su chica, Macarena, que ha incendiado las redes