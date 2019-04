22 abr 2019

La relación de Rafa Mora y su novia Macarena parece estar en uno de sus mejores momentos. A pesar de las polémicas que rodeaban a la pareja, debido a los rumores que señalaban una posible infidelidad por parte de ella, y por la que el colaborador se replanteó la relación, ambos quieren demostrar que están más enamorados que nunca.

La última publicación del valenciano es un ejemplo de ello, en la que piropea a su chica de una manera un tanto peculiar -¿o se lo decía también a él mismo?-: "Se dice que la belleza está en el interior, pero es evidente que también hay gente guapa en las ciudades con mar", citaba Rafa en una imagen que ha revolucionado a todos sus seguidores, para bien o para mal, donde aparecen ambos desnudos, uno a espaldas del otro.

La supuesta infidelidad ha hecho que los seguidores no tengan una buena imagen de la bailarina, y que tanto derroche de amor sea criticado. "Rafa, con lo sincero que tú eres espero que no te moleste que los demás lo seamos también", escribía un seguidor para señalar que no le gustaba nada la publicación. Así, el colaborador de 'Sálvame' no se ha quedado callado y ha mandado un mensaje irónico a todos los que preferían otro tipo de publicación: "#lovehaters", comentaba, dejando ver que estaba leyéndolo todo.

