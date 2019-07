29 jul 2019

Estarán ustedes de la llegada del hombre a la Luna hasta ahí, pero sería imperdonable no recordar que de todas las películas y documentales recientes sobre este acontecimiento, la mejor es ‘Apolo 11’, documental que se exhibe en cines. Hace viajar al espectador con la expedición y a la época. A Vietnam, a Nixon, a los Kennedy, a la primacía del hombre blanco… Sí, es un documental pero se ve como ficción gracias a la magia en la sala de montaje. Todd Douglas Miller hace milagros en 90 minutos (benditos sean) con las imágenes originales del archivo de la NASA (las que rodó la agencia) y consigue que el espectador se emocione. También con el sonido original y con la banda sonora de Matt Morton. Imágenes de una belleza que sobrecogen. Como Walter Cronkite decía cuando estaba retransmitiéndolo en televisión, estamos hablando de la llegada del hombre a la luna como si fuera cualquier cosa, algo normal. Y no lo es. Ni ahora ni, mucho menos, antes.

Alta costura en el Siglo de Oro

Edición de la editorial 'Acantilado'. pinit d.r.

Florence Delay (París, 1941) no quería un libro bonito. Gallimard, la editorial francesa, le planteó que hubiera ilustraciones en ‘Alta Costura’ y no quiso porque eso habría supuesto un libro de arte, un ‘coffee table book’, uno de esos que solo se hojean (y ojean). Por suerte, ‘Alta Costura’ (Acantilado) es de los que se leen y, además, no deja de ser bonito. Y breve. La brevedad también es belleza. Delay es escritora, actriz, traductora, guionista, miembro de la Academia francesa, hispanófila y apasionada del Siglo de Oro. En este título hace una selección de santas de Zurbarán y descubre la relación entre la indumentaria y su particular y elevada existencia. Nada pedante, directa, analítica, sucinta y elegante. Un ensayo peculiar y delicado que nos descubre parte de nuestra historia con ojos diferentes. Una especie de desfile de alta costura en el Siglo de Oro.

Los Durrell al completo

Personajes de la serie 'Los Durrell'. pinit d.r.

Ya se puede ver completa ‘Los Durrell’. Las cuatro temporadas están disponibles en Filmin (en Gran Bretaña, la serie se ha emitido desde el 3 de abril de 2016 al 12 de mayo de 2019). La producción británica basada en la trilogía de Gerald Durrell (‘Mi familia y otros animales’, ‘Bichos y demás parientes’ y ‘El jardín de los dioses’) no ha conseguido estropear los libros donde el naturalista Gerry cuenta cómo su hermano Larry (Lawrence Durrell) convence en 1935 a su madre de que la familia se traslade de Bournemouth a Corfú, donde están hasta 1939. Autobiografía, crónica sobre la naturaleza, una familia estrafalaria, un relato costumbrista… Todo eso trasladado de manera eficaz a la pantalla con el guión de Simon Nye. Un guión que no traiciona a Gerald Durrell con unos diálogos ingeniosos, divertidos y nada sentimentales. Sí, hay ternura. Lo que no hay es electricidad. Rodada en Corfú y en los estudios Ealing y Twickenham, ha sido un éxito de la cadena ITV.

Stendhal y Napoleón

Portada del libro 'Napoleón' pinit d.r.

Stendhal nunca dejó de escribir sobre Napoleón. Como se acerca el 250 aniversario del nacimiento del emperador (el 15 de agosto), retomo el clásico ‘Vida de Napoleón’ (Penguin Clásicos), que tiene fecha de composición estándar entre 1817 y 1818 en Milán, fue retomado entre 1836 y 1837 pero no se publicó hasta 1969. ‘Vida de Napoleón’ recoge en un solo volumen los dos intentos del autor de ‘La cartuja de Parma’ de poner por escrito la biografía de Napoleón. Cartas, diarios, batallas, todo lo que hizo pasar al francés a la historia y a los Inválidos. Stendhal parte de detalles que al menos sean verosímiles para retratar los acontecimientos. Es una obra literaria, no la de un historiador al uso (o desuso). Un genio hablando de otro genio (más militar que político). Quizá a mayor gloria de Stendhal que a la de Napoleón. El escritor francés replicaba con ‘Vida de Napoleón’ al libro de Madame de Staël ‘Consideraciones sobre los principales acontecimientos de la Revolución Francesa’.

