29 jul 2019 sara corral

Mahi Masegosa, cuarta finalista de 'Supervivientes 2019', acudió el sábado por la noche a 'Sálvame Deluxe', donde la esperaban los colaboradores para tan ansiada entrevista.

La joven diseñadora ha sido uno de los grandes descubrimientos del concurso, y se ha ganado el corazón del público con su espontaneidad y simpatía. Sin embargo, no todo ha sido felicidad dentro de la isla, y una de las exconcursantes con la que Mahi no tiene buena relación es Aneth Acosta.

Los colaboradores no dudaron en preguntar a la joven por su relación con la amiga de Chabelita, hija de Isabel Pantoja, a lo que Mahi respondió: "¿Aneth?, Ahh, la caldo de pollo". Los colaboradores que estallaron en una carcajada no entendían nada.

"¿La carro de pollo?", preguntaba Lydia Lozano. "No, la caldo de pollo, es que tiene nombre de caldo de pollo precocinado", sentenciaba la exsuperviviente.

El plató no podía parar de reírse y Lydia Lozano sufrió un ataque de risa que hizo que la joven también estallara en carcajadas. María Patiño, que trataba de seguir con la entrevista, no puedo cortar la risa de ambas y tuvo que esperar mientras intentaba de no unirse a ellas.

La naturalidad de la joven a ganado a todo el mundo, sin embargo, ¿Cómo sentarán estas palabras a Aneth?. Tendremos que esperar para ver si esta se manifiesta al respecto.

