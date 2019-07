22 jul 2019

Terminado el concurso, parece que lo que no se han quedado en Honduras son las rencillas que se han generado entre los concursantes de 'Supervivientes 2019'. Ayer, durante el debate final, pudimos verlo entre varios de ellos. Aunque quizás, la enemistad que se manifestó de una manera más evidente fue la de Mahi y Violeta Mangriñán.

Todo comenzaba con la emisión de un vídeo que la última no había visto y en el que la primera criticaba su manera de ser, tachándola de ser "muy calculadora" y acusándola de tener "todo planeado" para llegar lo más lejos posible dentro del concurso en cuanto a su relación con Fabio.

A Violeta no le sentaban nada bien esas palabras y le daba la réplica a la diseñadora: "Si soy tan inteligente y calculadora le digo a Spielberg que me llame, estoy esperando mi papel en Hollywood". Era entonces cuando chocaba con el tremendo 'zasca' de la granadina: "La palabra inteligencia no la he utilizado. Calculadora sí, pero inteligente no...".

Por si con ese tremendo corte no había quedado claro, Mahi añadía. "Violeta no es santo de mi devoción". Aunque dejaba clara una cosa antes de que nadie pueda acusarla de malmeter en su relación sentimental: "Jamás le he dicho a mi amigo Fabio nada de ella, al revés cuando se enfadaban les animaba a reconciliarse".

Si para algo ha servido este 'reality' ha sido para darnos a conocer la naturalidad y frescura de Mahi, que llegó prácticamente como una desconocida a la isla y ha terminado el concurso cuarta, contando con un gran apoyo de la audiencia. La misma que ahora tendrá que respaldarla en su faceta laboral. ¿Será este el espaldarazo que necesita para que su carrera despegue de manera triunfal?

Más noticias sobre Mahi...

- Las surrealistas imágenes de Mahi bañando a Chelo en la playa

- Los ataques de Chelo García Cortés a Mahi en 'Supervivientes 2019'

- Chelo García Cortés explota y carga contra Mahi en 'Supervivientes'