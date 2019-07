30 jul 2019

Son ya muy pocas las veces que Cristiano Ronaldo tenga que acudir a un evento público y lo haga solo. Desde que llegó a su vida Georgina Rodríguez, el portugués le ha dado siempre ese papel de acompañante, aunque eso le reste una cuota de protagonismo a uno de los hombres con mayor afán de acaparar las miradas que se recuerde en la historia reciente.

Ayer no iba a ser menos. El delantero recibía el Marca Leyenda 2019 y, a su lado, estuvo su orgullosa pareja. Ella fue testigo de esas palabras de CR7 alabando a la capital de España y recalcando todo lo que echa de menos Madrid. O de ese abrazo interminable con quien fuera su presidente, Florentino Pérez.

Nosotros de lo que hemos sido testigos al ver las imágenes esta mañana es de que el vestido que eligió para la ocasión era ceñido. Mucho. Al más puro estilo Kim Kardashian. Y que el mismo marcaba su tripa de una manera tan sospechosa que no son pocas las voces que se han alzado para sugerir que está embarazada.

¿Están esperando un segundo bebé? No lo sabemos y no parece que vayan a decir nada de manera inminente. Ellos son de esperar hasta que las evidencias no les dejan otra escapatoria. Lo hemos visto en ocasiones anteriores. Aunque hay otra prueba que podría delatarla: la postura, tapando la barriga, en la que aparece en la foto de su Instagram en la que posa con Cristiano y el premio.

Hay que recordar que Cristiano tiene ya cuatro hijos y que tan solo la menor de ellos, Alana Martina, lo es también de Gerogina. La pequeña vino al mundo en noviembre de 2017 y, desde entonces, Rodríguez ha demostrado en las redes sociales todo lo que le gustan los niños y la mano que tiene con ellos.

