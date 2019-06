12 jun 2019

Todavía no sabemos si creerlo o no. Georgina Rodríguez ha sorprendido a todos sus seguidores de Instagram con un nuevo cambio de look, el más arriesgado hasta la fecha. Y es que con la oleada del pelo postizo a la que se han sumado numerosas famosas como Blanca Suárez, Chiara Ferragni o Paula Echevarría, y con los antecedentes de Georgina (hizo creer que se había teñido el pelo de rubio platino) seguimos teniendo la duda si realmente se ha cortado el pelo.

Sea como fuere, y presuponiendo que su nueva imagen es real, la mujer de Cristiano Ronaldo ha dado con el corte de pelo perfecto para sobrevivir al verano, uno con mucho movimiento que le suaviza la dureza de los rasgos y le da un toque más fresco y juvenil.

Un bob desfilado, texturizado y con ondas con el que ha le han llegado a comparar con Tokio, el personaje de ficción interpretado por la actriz Úrsula Corberó en 'La casa de papel'. Lo mejor: tiene el largo perfecto para quienes todavía no se atreven con las tijeras. Además, le ha añadido un flequillo recto muy descargado que ya ha lucido en otras ocasiones y que le rejuvenece. De esta forma ha conseguido una transformación radical despidiéndose así de su larga melena negra ultralisa.

Georgina Rodríguez es la última famosa en sumarse a la melena bob que tanto favorece. La modelo Kaia Gerber también se atrevió con este hairsyle recientemente, y otras como Charlize Theron, Hiba Abouk o Lucy Boynton ya no pueden separarse de él. ¿A qué esperas para llamar a tu peluquero?

