30 jul 2019

Mientras Paula Echevarría y Miguel Torres disfrutan de sus vacaciones en Italia, se está aprovechando para hablar con el entorno del futbolista y especular sobre si el comienzo de la relación ha sido un lastre en la recta final del futbolista y la razón determinante para que colgara las botas hace unas semanas. Unas teorías que, a buen seguro, no les van a hacer ni pizca de gracia cuando regresen de esos días de relax.

Este fin de semana, en 'Viva la vida', un reportero se acercaba hasta el madrileño barrio de Chamartín, donde creció el futbolista, para conocer sus raíces y saber si había cambiado de un tiempo a esta parte. Sus vecinos de toda la vida lo tienen claro: "No es el típico pijito, que se le ha subido la fama y va fardando de que está con Paula. Y si viene nadie le ve. Entrará por el garage o hará algo para que nadie le vea".

Miguel sigue siendo el mismo chico discreto. En la faceta personal parece que no ha cambiado, pero en el terreno profesional, el entorno malaguista no piensa lo mismo. Hay quienes sostienen que, en vez de como un futbolista destacado en Málaga, como el 'novio de', algo que no beneficia a un profesional con más de dos décadas de fútbol en sus botas.

Desde la Federación de Peñas Malaguistas, su presidente asegura que, en uno de los últimos encuentros, le cantaron "copa de balón", haciendo alusión a que se le veía más en las redes disfrutando de la buena vida al lado de Paula que centrado en el fútbol de un equipo que se quedó a las puertas del ascenso a Primera División.

Aunque, para ser honestos, el papel de Torres esta campaña ha sido prácticamente testimonial y precedido de una campaña en la que les lesiones fueron una constante. Sin duda, unos últimos compases de su carrera que no son con los que un deportista sueña.

La pregunta que todo el mundo se hace es si Miguel será valorado o no como el futbolista que fue de aquí a unos años o si la estela infinita de Paula será capaz de envolverlo todo y quitarle el protagonismo que merece el terreno laboral.

Por si fuera poco, también desde Telecinco aseguraban estos días que la familia de él no habría aceptado de buen grado la relación con Paula, porque no es el tipo de mujer que les encaja para su hijo. Sin embargo, el padre del futbolista ya se ha encargado de salir y sostener que están encantados con ella y se llevan bien.

Como la mayor parte de las cosas que se dicen de ellos, todo suelen ser castillos en el aire. O, como decía Echevarría hace unos días, relleno en los medios en tiempos de escasez veraniega. Mientras, ellos siguen disfrutando de su felicidad.

