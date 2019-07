21 jul 2019

Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer. La actriz e 'it girl' está de celebraciones este fin de semana y Zara se ha convertido en su mejor aliado. La expareja de David Bustamante no ha dejado escapar la oportunidad de hacerse con numerosos vestidos del gigante de Inditex y nos los va enseñando poco a poco. ¿El problema? Solo unas pocas afortunadas llegaremos a tiempo para hacernos con todos y cada uno de sus looks que tanto nos inspiran.

Esta vez ha sido el cumpleaños de su amiga Hellen la excusa perfecta para darnos cuenta de que en nuestras compras no hemos incluido una chaqueta tipo vestido, de lentejuelas de Zara que queda maravillosamente bien con unas sandalias de tacón cualquier noche de verano. Somos partidarias de lucir lentejuelas también de día, pero esta pieza es increíblemente elegante y merece lucirse de noche. Así que Paula Echevarría, que ya nos ha mostrado uno de los vestidos más vendidos del verano, nos da una lección de estilo llevando esta prenda, de manga larga, en plena ola de calor. Eso sí, dado que las mangas son abullonadas, la actriz no ha sufrido en exceso las altas temperaturas.

El vestido está disponible en muy pocas tallas en Zara por 79,95 euros. Sí, es de nueva temporada y ya apenas queda stock... ¿Qué está pasando? Muy sencillo: se trata de uno de los vestidos más sofisticados de la firma e ideal tanto para ahora como para llevar durante todo el invierno, por lo tanto es toda una inversión. Esperaremos tranquilamente a que Amancio Ortega de luz verde para sacar a la venta una nueva tanda. ¡Esta vez no se nos escapa!