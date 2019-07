30 jul 2019 sara corral

Sonia Monroy, la ya consagrada artista internacional, paró su ajetreada agenda para poder venir a ser entrevista al 'Sábado Deluxe'. Lo que la joven no esperaba es que las cosas fueran a salir tan sumamente mal. Es por ello, que el cabreo de Sonia ya ha incendiado las redes.

Viajó desde Los Ángeles con un maravilloso vestido que nunca pudo salir a la luz. Y es que a pese esperar en la sala de espera VIP su turno, la actriz se quedó sin entrevista por las extensiones de de las entrevistas las anteriores: Kiko Matamoros y sus tumores en la vejiga, Chelo García Cortés y su vuelta a plató, y el gran descubrimiento televisivo, Mahi Masegosa.

Algo que no pareció hacer gracia a la actriz, ya que no dudo en compartir con sus seguidores esta fatídica noticia. "Ya podéis iros a dormir que me dicen que no me da tiempo a que salga", comenzó diciendo Sonia.

"Del 1 al 100 en mi grado de cabreada estoy en el 120, molesta mucho viajar hasta Madrid para que luego los del "Deluxe" no me saque", continuó diciendo y sentenció: "Me dicen que no hay tiempo porque están entrevistando a esa de 'Supervivienes'

