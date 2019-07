31 jul 2019

Fue el mayor escándalo en la historia de un 'reality' en nuestro país. Presuntamente, uno de los concursantes y pareja de otra de ellas, se aprovechó de una situación de debilidad de esta para abusar sexualmente. Hablamos de 'GH Revolution' y de ese capítulo que acabó con José María López en la calle y con Carlota Prado confusa.

Dos años después, ella ha regresado a la palestra, rompiendo su silencio y asegurando que la justicia no ha hecho su trabajo y que, como consecuencia del trauma que le supuso todo aquello, ella ha sido incapaz de comenzar una relación con alguien desde que saliera de la casa de Guadalix de la Sierra.

Se ha manifestado a través de varios 'stories' en su cuenta de Instagram en el que escribe: "El 26 de abril del año pasado me desconecté de las redes sociales porque la lluvia de amenazas, insultos, vejaciones llegó a límites insospechados. Denuncié, por supuesto que denuncié. Han pasado casi dos año y todavía no hay fecha para el juicio, mientras yo sigo sin poder rehacer mi vida.

"Hasta los huevos de amenazas. Hasta los huevos de mensajes humillantes. Hasta los huevos de que las mujeres se traten entre mujeres como hienas. Hasta los huevos que esta sociedad lo que predique sea callarse injusticias. Hasta los huevos de no tener fecha pare el juicio. Hasta los huevos de la vida. Cero silencio. Cero miedo. Cero tolerancia", continúa Carlota.

Carlota, a continuación, cuelga un vídeo en el que se la puede ver con José María en la casa y, después, lanza un nuevo 'story' en el que se lee: "Después de lo que habéis visto, me llevó al cuarto. Después de lo que habéis visto, perdí la consciencia. Después de lo que habéis visto mi vida cambió para siempre. Me levanté y no recordaba nada".

¿Cómo pudieron verlo y consentirlo?"

Y lanza una retahíla de preguntas: "¿Cómo no iba a hablarle normal si me miró a la cara y me dijo que me cuidó? Afirmáis y preguntáis mal. ¿Por qué nadie reaccionó? ¿Por qué en el salón no se paró? ¿Por qué no me socorrieron? ¿Cómo pudieron verlo y consentirlo? ¿Por qué no me avisaron de lo que me iban a enseñar? ¿Por qué me dejaron viéndolo sola habiendo psicólogos? ¿Por qué le dejaron a mi lado hasta la tarde del día siguiente? ¿POR QUÉ?".

"Para las personas que no me creen, ojalá no tengáis que veros en la situación con alguien a quien queréis. Para los que pensásteis que me vendí a Telecinco por su pésima audiencia, pensad que no es mi palabra contra la de otro y que está todo grabado. Para los que decís que cómo no puedo acordarme, ¿alguna vez habéis sufrido un coma etílico? Los que lo habéis sufrido sabéis que sería mejor poder decidir no recordar por los siglos de los siglos, pero a mí me dieron opción a verlo o no. Para los que vivieron conmigo en esa casa y después de saber que decidieron expulsarle siguieron tratándolo, que os jodan, gentuza", remata su desahogo.

