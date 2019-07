31 jul 2019 sara Corral

Que Loles León es única, ya lo sabemos, pero es que la actriz nunca deja de sorprendernos. Esta edición de 'Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition', donde participan Rosa Benito, Irma Soriano, Belinda Washington y la propia actriz, está dando mucho de lo que hablar, sobre todo por las facetas tan desconocidas que Loles nos está mostrando.

En la cena de anoche, Loles desveló algo que dejó helada tanto a la audiencia, como a las comensales. Y es que la actriz aseguró que el mismo Jack Nicholson la tiró en una ocasión los "tejos". Y con su innato desparpajo, lo contó así: "No sé qué decía porque no le entendía. Mi traductora era Rossy de Palma, le dije que le dijese que me daba miedo por si nos daba un hachazo como en 'El Resplandor'. Él dijo que lo iba a hacer pero no con el hacha".

Fue entonces cuando las participantes del programa no podían esconder su asombro. A lo que la actriz contestó de la mejor manera posible, contando algo que las dejaría aun más estupefactas.

Madonna sería la otra gran protagonista de este encuentro, y es que al parecer, ambas coincidieron en una fiesta que Pedro Almodóvar organizo, y la estrella del pop ni si quiera la miró. Algo a lo que Loles contesto bien rápido: "Eh, you, Madonna, you look at me because I’m working. Si you, no look at me… ", comenzó diciendo, palabras que terminó con un gesto directo, "te corto el cuello", mostrándole una navaja que llevaba en la liga.

"Todas las españolas tenéis la navaja en la liga", dijo la reina del pop de mala manera, a lo que Loles contestó: "Si son tan maleducadas como tú, sí".

Loles es una mujer de armas tomar, y ni si quiera la mismísima Madonna la es rival. Mientras tanto, sus compañeras de programa no podían creerse lo ocurrido. ¡No me extraña!

