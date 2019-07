31 jul 2019 sara corral

Paz Padilla y Anna Ferrer, su hija, comparten un vínculo de admiración, respeto y amistad que es envidiado por todos en las redes sociales. En más de una ocasión han demostrado lo unidas que están y el aprecio que se tienen, sin embargo, aun cuando una se sincera y habla sobre la otra, nos siguen dejando a todos fascinados, y es precisamente esto lo que acaba de volver a pasar.

Ayer Anna compartía una bonita publicación, donde además de múltiples fotos con su madre, la dedicaba un emotivo texto que ha dejado con el alma en vilo a todos. "Gracias por haberme acompañado en una de las etapas más bonitas de mi vida. Ha sido un placer compartirla con vosotros. A mi familia, amigos, compañeros de clase, y a vosotros, mi segunda familia", comenzaba a escribir la joven 'influencer'.

Y terminaba diciendo:"Me habéis dado ánimos, me habéis consolado y apoyado en todo este camino. La felicidad compartida vale más, así que gracias por dejarme ser tan feliz que no me quede otra que contagiaros".

Aun siendo su madre la principal protagonista de este texto, sus líneas también hablaban sobre su novio, Iván Martín, sus compañeros de clase, y algunas de sus amigas. Y es que parece que haber finalizado una gran etapa de su vida como en su carrera, ha dejado en Anna mella.

Enhorabuena Anna, sigue creciendo.

