6 may 2019

Compartir en google plus

No descubrimos nada nuevo si decimos que la unión que tienen Paz Padilla y su hija, Anna Ferrer, es de lo más fuerte y sólida que podemos encontrar en el panorama nacional de famosos. Aún así, la joven 'influencer' ha querido gritar al mundo, una vez más, el amor y admiración que siente por la presentadora de 'Sálvame' -su último cabreo en directo-.

Porque la foto elegida por Anna para felicitarle el Día de la Madre pone de manifiesto que Paz la ha hecho a su imagen y semejanda. Esta ha tirado de álbum familiar para rescatar una instantánea de cuando era tan solo una niña. En la misma podemos ver a ambas de espaladas, desnudas, con el trasero al aire incluido.

La humorista gaditana no dudaba en hacer un pantallazo de esa publicación para, a su vez, compartirlo ello con sus seguidores. "Me encantó como me felicitó mi hija ayer @annafpadilla. Saber que ella está tan unida a mí es el mayor logro como madre. ¡Te quiero mi vida!", ha escrito Padilla en su Instagram.

Cuando Anna se marchó a Inglaterra a estudiar, las visitas de Paz eran continuas. Lo sabemos porque no tenía problema en compartir esos momentos mágicos con ella en las redes sociales. Hasta el punto, que muchos se preguntaron si Ferrer no tenía relación con su padre, obligándola a enseñar también algunos instantes con su progenitor para que cesaran los rumores.

Más noticias sobre Paz Padilla...

- Paz Padilla, incapaz de parar los insultos por este desafortunado comentario

- Así vivió Paz Padilla la inauguración de su tienda, 'No ni ná'

- El verdadero negocio que Paz Padilla va a abrir junto a su hija