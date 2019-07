31 jul 2019 Kamila Barca

Rosa Benito que se declara enemiga del botox, ha confesado cuáles son los retoques estéticos que se ha hecho y el que se quiere hacer. Todavía no conoce su nombre pero te vamos a decir cuál es y verás que poco tarda en enterarse ella también. Pero atenta, porque Loles León, en la cena con ella, también ha confesado qué se ha hecho y no es poco.

"Yo los únicos remedios que conozco son los cirujanos plásticos. Es caro pero hay que ahorrar. Lo mismo que ahorras para comprarte un coche pues ahorras para ponerte el asunto donde te lo tienes que poner", decía Loles León poniendo a punto el tema de la conversación mientras Rosa Benito, Irma Soriano y Belinda Washington –yo tampoco puedo dejar de pensar en 'Paquita Salas' cuando escucho su nombre- se ríen y se preparan para hacer sus mejores confesiones estéticas.

"¿Tú te has puesto mucho asunto?", le pregunta Irma a Loles y esta sin rodeos: "Yo me he hecho mis cosas porque si las he necesitado por qué no". Entonces llegó el momento de que Rosa confesase qué es con lo que ella se vería monísima: "Yo pienso que la gente que está delante de una cámara y lo necesita hace muy bien en hacerlo porque lo hacen amas de casa, por qué no lo va a hacer la gente que está en un programa. Yo no soy partidaria del botox", introducía la conversación.

"A veces me miro en el espejo y digo mira yo qué mona estaría con esto así" –y se estira la piel destensada de la mandíbula- haciendo referencia claramente a los hilos tensores que tensan y refuerzan esa piel más flácida. Pero para más llegó el momento de las confesiones de lo que sí que se había hecho.

"Las cejas me las tatué. Yo soy de la época de los 70 y… y era el hilito. Hay gente que le volvió a crecer y a mí por ejemplo nunca me ha crecido", explicaba sobre los rumores de qué se había hecho en sus cejas. "Yo me hice dos veces el plasma –un tratamiento que se hace con la propia sangre del paciente- y para mí es lo más maravilloso. Son cosas tuyas que no tienen química ni nada y te deja la piel…" terminaba confesando mientras Loles, que también se lo había hecho le apoyaba desde el otro lado de la mesa.

